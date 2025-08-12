Ако искате нещо хубаво да ви се случи, не го споделяйте дори и с близките си

Може би най-популярното изследване за споделянето на цели и мотивацията е на Питър Голвицер от Нюйоркския университет. През 2009 г. Голвицер и колегите му публикуват изследване, което предполага, че простият акт на публично споделяне на целта ви може да ви намали вероятността да положите усилия за нейното постигане.

Как да сбъднете желанията със закона на привличането

В едно проучване студенти по право били помолени да попълнят въпросник, който измервал тяхната ангажираност да се възползват максимално от образователните си възможности. Тези, чиито отговори показвали висока степен на ангажираност да станат адвокати, били разделени на две групи. За първата група експериментатор прегледал въпросника на всеки участник и след това ги помолил да потвърдят, че отговорът, който са оградили, е този, който са възнамерявали да отговорят. Втората група обаче пуснала въпросниците си в кутия и разбрала, че отговорите им са анонимни.

Това е златната минута на деня, в която всички желания се сбъдват

След това и на двете групи бяха дадени 45 минути за работа по съдебни казуси. Първата група, чиито отговори бяха признати, отдели по-малко време за работа по казусите от втората група, чиито отговори бяха анонимни.

Още: Методът 3-6-9: Мощен ритуал за сбъдване на желания

Изследователите стигнаха до заключението, че когато някой забележи вашата цел за идентичност, това социално признание е награда, която може да ви накара да намалите усилията си. Така че в този случай студентите, които са заявили, че са решени да станат адвокати, вече са постигнали тази идентичност в съзнанието си благодарение на признанието на техните отговори от страна на експериментатора.

Така че, ако целта ви е тясно свързана с вашата идентичност , може би е най-добре да я запазите за себе си. По този начин преждевременната похвала няма да ви заблуди и да ви накара да се чувствате сякаш вече сте я постигнали.

Ако сте начинаещ, получаването на отрицателна обратна връзка може да ви спре.

Отрицателната обратна връзка намалява шансовете за постигане на целта

Още: Мощен ритал на Дийпак Чопра за сбъдване на желания

През 2011 г. професор Айелет Фишбах от Чикагския университет направи преглед на съществуващите изследвания и проведе нови проучвания, за да определи как положителната и отрицателната обратна връзка влияят върху преследването на целта. Тя и нейният екип откриха:

Когато положителната обратна връзка сигнализира за ангажираност към дадена цел, тя повишава мотивацията.

Когато положителната обратна връзка сигнализира за напредък , тя всъщност намалява мотивацията.

Един пример, който изследователите дават, е студентка по математика, която получава добра оценка на тест. Ако тя възприема това като знак, че харесва математиката, тя ще учи по-усърдно. Ако обаче вижда високия резултат като знак, че напредва в час, тя може да се отпусне и да учи по-малко.

Още: Как да повишите вибрациите си, за да привлечете изобилие в живота си

За да проверят това допълнително, Фишбах и нейният екип са изследвали американски студенти, записани в курсове по френски език за начинаещи и напреднали. Те са установили, че студентите в класа за начинаещи са били по-заинтересовани от преподавател, който набляга на положителната обратна връзка. За разлика от това, студентите в класа за напреднали са били по-заинтересовани от преподавател, който набляга на отрицателната обратна връзка.

5 сигурни стъпки Вселената да сбъдне и най-смелите ви желания

В последващо проучване на американски участници, изучаващи нова задача за писане на немски, изследователите открили подобни резултати: с напредването на участниците, по-голяма част от тях търсили отрицателна обратна връзка.

Сложете дафинов лист в тази част на дома си, за да привлече пари и изобилие

Изследователите стигнаха до заключението, че начинаещите са загрижени за оценката на ангажимента си към дадена цел, така че е по-вероятно да се придържат към нея, когато получат положителна обратна връзка. Експертите, от друга страна, са загрижени за реалния си напредък към целта, така че е по-вероятно да се придържат към нея, когато получат отрицателна обратна връзка.

Така че, ако целта ви е да пробягате маратон и сте опитен бегач, може да искате да споделите намерението си с друг бегач, който може да ви даде критична обратна връзка, за да ви помогне да се подобрите. Ако обаче това е първото ви състезание, ще искате да споделите целта си с някой, който ще ви даде положителна обратна връзка, за да ви насърчи.

Още: Казвайте това изречение сутрин и ще промените драстично живота си

Ако сте начинаещ, ще ви е необходима положителна обратна връзка, но ако сте експерт, е обратното. Може да е полезно да кажете на човека точно от какъв тип обратна връзка се нуждаете на този етап.