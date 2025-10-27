Ако спите в тази поза, мозъкът ви ви казва нещо важно: В лапите на висок кортизол ли сте?

Повечето хора не обръщат внимание на позицията си, когато заспиват, но всъщност това може да е важен сигнал. Ако спите в една от 4-те позиции, мозъкът ви се опитва да ви каже нещо важно.

Имате ли любима поза за сън или просто се свличате в леглото и се оставяте да спите? Позицията, която заемате, когато си лягате да си починете в края на деня, може да ви се стори безсмислена, но всъщност може да ви каже много за вашето състояние или благополучие.

Проверете дали не скръствате ръце пред гърдите си, като мумия, или не изглеждате като катерач по дървета с единия крак, разкрачен под странен ъгъл . Може би избирате позиция, която ви осигурява комфорт - свита във фетална поза или прегръщаща възглавница?

4 позиции разкриват, че сте заседнали

Заспиването в някоя от тези четири позиции означава, че нервната ви система буквално е заседнала.

Всички сме чували за възможността нервната ни система да заседне в режим на оцеляване. Мозъкът и тялото ви се оказват разкъсвани между борбата и бягството и просто не знаете какво да правите. Живеем в забързан свят, където почти всичко изглежда поне малко тревожно, така че не е изненадващо, че много хора живеят доста стресиран живот. И все пак има начин да разберете дали сте заседнали в режим на оцеляване, освен просто да чувствате този ужасен дискомфорт.

Според Лорел, заспиването в някоя от тези четири позиции – позиция на мама, катерач по дървета, поза на плода или позиция на прегръдка на възглавница – е знак, че мозъкът ви казва, че нервната ви система е извън контрол. Тя каза, че предпочитането на една от тези позиции означава, че „нервната ви система вероятно е заседнала в режим на оцеляване – тези позиции могат да бъдат признаци на хроничен стрес, висок кортизол или нерегулирано тяло “.

Тревожността, която изпитваме, когато сме будни, е свързана с качеството на съня ни. Д-р Аниз Уилсън, доцент по неврология, белодробна интензивна терапия и медицина на съня в Медицинския колеж „Бейлър“, обясни: „Високите нива на стрес нарушават съня, като увеличават времето, необходимо за заспиване, и го фрагментират. Липсата на сън задейства системата за реакция на тялото ни към стрес, което води до повишаване на хормона на стреса, а именно кортизола, който допълнително нарушава съня .“

Това е порочен кръг и обратното също е вярно. Не само стресът влияе на съня ни, но и сънят влияе на стреса ни.

В режим на оцеляване

Според проучване на Американската психологическа асоциация (APA), 21% от възрастните казват, че нивата им на стрес се увеличават, когато не спят достатъчно. Това е доста проблематично, като се има предвид, че повечето възрастни спят само шест до седем часа всяка нощ, докато препоръчителната стойност е седем до девет часа. Да бъдеш заседнал в режим на оцеляване е неприятно, но е възможно да се излезе от него.

Терминът „режим на оцеляване“ често се отнася до период на претоварване, при който нервната система е активирана и някои хора изпитват затруднения да отделят енергия за нещо различно от необходимото за поддържане на оцеляването. Докато е в режим на оцеляване , човекът постоянно функционира в еволюционния отговор на „борба или бягство“.

Хората могат да се окажат заседнали в режим на оцеляване поради хроничен стрес, огромни житейски предизвикателства или травма.

В челюстите на кортизола

Кортизолът е известен като хормон на стреса , но е много повече от това колко сте стресирани. Кортизолът е свързан както със стреса, така и със съня . Така че нивото на стрес, с което живеете, определено има пряко влияние върху съня ви .

Ако заспите в една от тези четири позиции, това вероятно означава, че нивата ви на кортизол са твърде високи и нервната ви система се влошава. Обърнете малко повече внимание на позицията, в която заспивате, и ако е една от споменатите четири, включете повече грижа за себе си в рутината си.