Ето защо напълняваме зимата – и 10 храни, които потискат апетита

Когато температурите паднат, един добре познат феномен завладява чиниите ни: неустоимото желание да ядем повече. Богати ястия с повече сирене и кашкавал, горещ шоколад, импровизирани печива... Зимата може да бъде жесток сезон за талията ни. И все пак е напълно възможно да поддържаме стабилно тегло. стига да се съсредоточим върху правилните храни!

Наистина ли трябва да ядем повече през зимата

Противно на общоприетото схващане, тялото не изразходва значително повече енергия в студено време, стига да сме подходящо облечени. Следователно наддаването на тегло през зимата рядко се свързва с климата.

То се дължи предимно на:

Засилено желание за утешителни, топли и мазни храни;

Спад на мотивацията и нивата на лекота;

Намаляване на физическата активност;

Често недостатъчна хидратация;

Богатите и празнични трапези в края на годината.

Добрата новина: няма нужда да увеличавате размера на порциите. Просто регулирайте чинията си разумно!

10-те храни, които да включите в менюто си тази зима

Бобови растения (леща, нахут, боб): богати на фибри и растителни протеини, те осигуряват трайно чувство на ситост и стабилизират кръвната захар;

Морски дарове: нискокалорични, но богати на йод, цинк и протеини - идеални за ускоряване на метаболизма;

Маслодайни семена (орехи, бадеми, лешници): здравословни и засищащи мазнини. Една малка шепа е достатъчна!

Кореноплодни зеленчуци (морков, пащърнак, цвекло): концентрирани на фибри и микроелементи, те осигуряват леко и дълготрайно чувство за ситост;

Цитрусови плодове: богати на витамин C, те поддържат имунитета и намаляват желанието за сладки храни;

Ферментирало зеле (сурово кисело зеле): съюзник на микробиотата, от съществено значение за теглото и храносмилането;

Нискомаслени сирена (котедж, скир, рикота): богати на протеини, засищащи и много по-нискокалорични от разтопените си братовчеди;

Мазна риба (сьомга, скумрия, сардини): техните омега-3 мастни киселини поддържат настроението и намаляват апетита;

Овесени ядки: шампион по засищане, идеални за закуска, за да се избегне междинното похапване;

Домашно приготвени супи: хидратиращи, богати на фибри и много нискокалорични: идеални за зимни вечери.

Капаните, които причиняват наддаване на тегло през зимата

Многократни вечери с неподходящи храни пълни със сирене, сладки горещи шоколади, чести аперитиви и заседнали вечери: всички тези навици допринасят за наддаване на тегло.

Към това добавете и един често срещан недостатък: пиенето на повече алкохол! Тялото понякога бърка жаждата с глад, откъдето идва и зимният апетит.

През зимата се движим... независимо от всичко

Студеното време може да бъде демотивиращо, но е важно да останете активни. Бързо ходене, тренировки у дома, йога, плуване, изкачване на стълби - всяка активност е от значение. Движението ускорява метаболизма, намалява стреса и помага за регулиране на апетита.

И все пак зимата може да се превърне в отличен момент за изграждане на по-здравословни навици. Когато денят е по-кратък и прекарваме повече време у дома, имаме чудесна възможност да планираме менюто си по-внимателно, да експериментираме с по-леки рецепти и да слушаме сигналите на тялото си.

Топлите подправки като джинджифил, куркума и канела могат да засилят метаболизма и да направят ястията по-ароматни, без да добавят излишни калории. А отделянето на време за приготвянето на бавни, питателни ястия – например богати зеленчукови супи, печен кореноплоден микс или топли салати – може да превърне зимните вечери в ритуал на грижа към себе си, вместо в капан за преяждане.

Както вероятно сте се досетили, зимата не е задължително да бъде смъртна присъда за вашата фигура. Като се съсредоточите върху тези 10 храни, избягвате често срещани клопки и поддържате минимално ниво на активност, е напълно възможно да поддържате форма... докато все още се наслаждавате на живота!