Грешката, която състарява ръцете ви - и как да я поправите

Като оставим настрана бръчките и увреждането от слънцето, с напредването на възрастта кожата ни също изтънява и губи еластичност, което кара вените на ръцете ни да изглеждат по-изпъкнали и ръцете ни и ние самите изглеждаме по-стари.

„Лесно е да забравим, че ръцете ни са толкова видими за външния свят, колкото и лицата ни, но полагането на известни усилия да се грижим за ръцете ни може да гарантира, че те няма да покажат възрастта си по-рано от очакваното“, казва д-р Джоди Логерфо. Така че, ако се чудите как да направите ръцете да изглеждат по-млади, продължете да четете.

Какво всъщност кара ръцете ни да изглеждат стари

„Най-важната причина, поради която нашите ръце са склонни да показват възрастта ни, е резултат от незащитено излагане на слънце“, казва д-р Логерфо. „Ултравиолетовата светлина остарява ръцете по същия начин, както прави лицето ни, с линии и бръчки, загуба на обем, сухота и грапавост, видими вени, лунички и слънчеви петна, лесно образуване на синини и предракови или ракови образувания“, добавя тя.

Вредното излагане на слънце може да дойде от най-неочаквани места. „Шофираме колите си с ръце на волана, попивайки слънцето ден след ден и вероятно без ежедневно нанасяне на слънцезащитни продукти“, казва Ерика Лурен.

Какво можем да направим, за да изглеждат по-млади ръцете

Дерматолозите посочват няколко начина, по които можем да върнем „ръцете“ назад във времето и някои от тях може да ви изненадат.

Серуми против стареене

Серумите против стареене, направени с ретинол, витамин С, ниацинамид, гликолова киселина и хиалуронова киселина, могат да направят чудеса за ръцете. „Нанесете ги върху ръцете си по същия начин, по който бихте направили на лицето си“, съветва Люрен.

Хидратирайте ежедневно

Никога не е късно да започнете да овлажнявате. Не само може да предотврати бъдещото стареене, но може да обърне някои от вече нанесените щети. Следвайте серума си с богат нощен крем или лосион, съдържащ керамиди , „защото той действа като естествен хоросан между тухлите на нашите кожни клетки, за да ги запази непокътнати и овлажнени“, казва Лурен.

Също така потърсете кремове със съставки като хиалуронова киселина, глицерин или масло от ший, за да поддържате кожата хидратирана и еластична. Тъй като често мием ръцете си, най-добре е да го правим преди лягане, за да има време кремът да попие.

Нанесете нощна хидратираща маска за ръце

Можете да комбинирате няколко супени лъжици рициново масло – пресовано растително масло, известно със своите хидратиращи свойства – с масло от ший и да го нанесете върху ръцете си (особено като се фокусирате върху втриването му в ноктите, кожичките и сухите зони между пръстите). След това сложете чифт ръкавици и спете със сместа, докато прониква в кожата. На сутринта ще се събудите с по-мека кожа с по-малко бръчки.

Нанесете слънцезащитен крем

Защитата от слънцето, включително слънцезащитни продукти и защитно облекло, е първата линия на защита срещу фотостареенето на ръцете. „Не забравяйте да слагате широкоспектърен слънцезащитен крем (SPF 30 или по-висок) върху лицето, шията и ръцете си всеки ден, дори в облачни дни“, съветва д-р Логерфо.

Отстранете мъртвите кожни клетки

Редовно ексфолирайте ръцете си, за да премахнете мъртвите кожни клетки и да разкриете по-свежа и гладка кожа. „Можете да използвате нежни ексфолианти или химически ексфолианти, съдържащи алфа хидрокси киселини (AHA) или бета хидрокси киселини (BHA)“, казва Лурен.

Сложете ръкавици

Можете да носите гумени ръкавици, за да предпазите ръцете си от силни химикали, перилни препарати и гореща вода по време на домакинска работа. Също така трябва да носите ръкавици колкото е възможно повече по време на сурово зимно време и когато сте изложени на стресови фактори от околната среда, за да запазите деликатната кожа на ръцете си.

Останете хидратирани

„Пийте много вода през целия ден, за да поддържате кожата си хидратирана отвътре навън“, съветва Лурен. Тези осем чаши вода на ден ще допринесат много за поддържането на младостта и здравината на ръцете ви.

Масажирайте ръцете си

Това е най-фантастичното усещане, когато получите масаж на ръцете и той всъщност може да ви помогне повече, отколкото си мислите. Редовните масажи на ръцете стимулират кръвообращението, подпомагат лимфния дренаж и подобряват цялостния вид на ръцете.

Помислете за професионално лечение

Разгледайте професионални процедури като химически пилинг, лазерна терапия или микродермабразио, за да се справите с проблеми като възрастови петна, бръчки или неравномерен тен на кожата.

„Химическият пилинг включва прилагането на разяждащ химикал, за да помогне за отстраняването на слоевете на кожата, причиняващи регенерация и стягане на кожата, както и подобряване на цвета и текстурата на кожата“, обяснява д-р Логерфо.

Здравословен начин на живот

За да поддържате цялостното здраве на кожата, поддържайте балансирана диета, богата на витамини, антиоксиданти и незаменими мастни киселини. „Освен това, опитайте се да избягвате пушенето и прекомерната консумация на алкохол, тъй като тези навици могат да ускорят стареенето на кожата“, потвърждава д-р Логерфо.