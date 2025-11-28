Кажете сбогом на лепкавите шкафове в кухнята - лесно и бързо

Лесно е да пренебрегнете шкафовете, когато почиствате кухнята, но натрупването на мазнини от готвенето често ги прави лепкави. Почистването на кухненските шкафове е лесна задача, но има някои важни неща, които трябва да знаете, преди да започнете. Открийте как да почистите мазните кухненски шкафове, като започнете с намирането на подходящия обезмаслител за материала на вашите шкафове.

Изберете правилния метод за почистване за вашия тип шкаф

Преди да научите как да почистите кухненските шкафове, трябва да знаете с какъв материал работите. Прегледайте ръководството за употреба, което е приложено към вашите шкафове. Тази стъпка ще ви помогне да избегнете скъпоструващи повреди.

Обезмасляването обикновено изисква силно действащи почистващи препарати и инструменти, които не са необходими за ежедневното почистване на шкафове. При обезмасляване на шкафове е важно да се разбере какво може и какво не може да понесе материалът.

Как да почистите мазните кухненски шкафове

Използвайки идеалния обезмаслител за вашите шкафове, следвайте тези стъпки, за да премахнете лепкавата мазнина и повърхностните остатъци.

1. Обезмаслете фронтовете на вратите на шкафовете

Нанесете обезмаслител по ваш избор върху микрофибърна кърпа. Работейки отгоре надолу, избършете предната част на вратите на шкафовете, за да премахнете лепкавия филм от мазнини. Ако кухненските ви шкафове имат стъклени панели, почистете както предната, така и вътрешната страна на стъклото.

2. Обезмаслете ръбовете на вратите на шкафовете

След като обезмаслите предните части на вратите на шкафовете, отворете вратите. С помощта на същата кърпа нанесете още обезмаслител, ако е необходимо, след което избършете горните, страничните и долните ръбове на вратите на шкафовете.

3. Обезмаслете рамката на шкафа

Оставете вратите на шкафовете отворени, за да имате достъп до рамката. Използвайте същата кърпа, за да избършете рамката, докато отстраните всички остатъци, като нанасяте още обезмаслител, ако е необходимо.

Изберете правилния обезмаслител за кухня

Въпреки че има няколко варианта за обезмасляване на шкафове, може да откриете, че някои по-нежни почистващи продукти, като дестилиран бял оцет, не са достатъчно силни за работата. Обезмаслителите на амонячна основа и обезмаслителите с цитрусови масла обикновено са най-добрите почистващи препарати за премахване на лепкави натрупвания, поради техните силно действащи формули, предназначени да премахват мазнините.

Въпреки това, препарат за миене на съдове, който премахва мазнините е добър вариант за хора, които предпочитат по-нежен почистващ препарат. Стратегическото използване на инструменти, като например гъба за почистване, която не драска, ще придаде допълнителна почистваща сила на по-меките почистващи препарати.

Обезмаслители на амонячна основа

Смесете 1 чаша амоняк с 1 чаша вода, за да направите разтвор на амонячна основа за обезмасляване на шкафове. Амонякът е силен почистващ препарат, така че не забравяйте да работите в добре проветриво помещение и да носите предпазни домакински ръкавици, когато боравите с химикала. Като алтернатива, закупете търговски обезмаслител, който съдържа амоняк.

Обезмаслители с цитрусово масло

Формулите на търговските обезмаслители с цитрусово масло могат да варират значително, затова проверете етикета, за да се уверите, че съставките са такива, които можете да използвате удобно у дома.

Препарат за съдове

Препаратите за миене на съдове, които премахват мазнините, са най-нежният избор за обезмасляване на кухненски шкафове. Ако е необходима допълнителна почистваща сила, използвайте абразивна гъба, която не драска, за да помогнете за безопасното отстраняване на лепкавия мастен филм.

Как да предотвратите натрупването на мазнини по шкафовете

Чудесно е да знаете как да почистите кухненските шкафове от натрупаните мазнини, но какво да кажем за предотвратяване на натрупването им? За да намалите честотата на дълбоко почистване, използвайте капаци и предпазители от пръски, когато готвите.

Използването на абсорбатор по време на готвене също ще помогне за вентилацията на мазните частици във въздуха, но не забравяйте да избършете абсорбатора след това. Ще трябва да почистите и плотовете и шкафовете. Редовното правене на тези неща след готвене значително ще намали времето, необходимо за почистване на кухненските шкафове и други повърхности.