Как цветовете на дрехите ни влияят на здравето: Болната щитовидна жлеза „обича“ светлосиньо

Направете малък експеримент: облечете се изцяло в черно един ден, да речем в синьо на следващия, а на третия в бяло. Ще забележите разликата! Цветовете създават неконтролирано действие в подсъзнанието, влияейки на вдъхновението, продуктивността и развитието. Цветовете имат огромно влияние върху здравето и съзнанието.

1. Бяло

Носенето на бяло е упражнение за осъзнатост, тъй като изисква повече фокус, бдителност и грижа за почистването на белите дрехи. То също така укрепва и разширява аурата (електромагнитното поле на тялото ви) и създава мощен интерфейс между вас и заобикалящата ви среда. Тъй като съдържа всички цветове на спектъра, се смята, че балансира чакрите.

Още: Знаете ли какъв е истинският цвят на лунната светлина?

Не звучи ли чудесно да знаеш, че всеки ден можеш да разшириш аурата си, да увеличиш своята откритост и неутралност, като носиш достойни дрехи, които са бели и изработени от естествени материали? Естествените материали действат като енергийни проводници, насочвайки прана (жизнена енергия) от околната среда към твоето същество и филтрирайки негативната енергия.

Бялото също ще омекоти кожата ви. Кожата ще получи необходимата ѝ влага по-бързо.

2. Червено

Прави мускулите ви по-мобилни, а ставите ви по-гъвкави. Помага и на тези, които лесно се разболяват от настинка.

Още: Експерти: Нито червено, нито жълто: ето любимият цвят на най-умните хора

Червеният цвят дава енергия, събужда, насърчава действието, дава ни усещане за топлина, има успешен ефект върху последиците от изгаряния, пъпки, бръчки и уморена и безжизнена кожа.

3. Розово

Изключително добър е за храносмилането .

4. Оранжево

Още: Какво казва цветът на колата за характера на нейния собственик

Оранжевото отпуска, помага за премахване на депресията, повдига настроението и стимулира сексуалността. Има ефект върху регенерацията на кожата и стимулира метаболизма.

Подмладява тялото.

5. Зелено

Цветът, който помага в борбата с туморите! Има седативен ефект. Успокоява главоболието, а също така помага при жлъчни камъни.

Още: Учени: Любимият ви цвят разкрива вашето IQ

Зеленото е успокояващо, носи хармония, облекчава ефектите от стреса, облекчава раздразнената кожа и стимулира кръвообращението.

6. Небесно синьо

Ефективен антисептик и има положителен ефект върху неврологични болки. Това е и цветът, отговорен за гърлото, носа и ушите. Укрепва щитовидната жлеза.

Ако имате проблеми с говора, болки в гърлото или гласните струни, опитайте да носите този цвят по-често и ще видите колко ефективно ще ви помогне.

Още: Учени откриха напълно нов цвят, който може да се види само по специален начин

7. Жълто

Това е цветът, отговорен за кожата, слънчевия сплит, черния дроб и нервната система. Той насърчава отделянето на токсини и всичко ненужно от тялото. Помага и в борбата с целулита.

Жълтото повдига настроението, насърчава активността, насърчава оптимизма, увеличава силата на концентрация и има благоприятен ефект върху работата на храносмилателните органи.

8. Синьо

Това ще ви помогне да имате по-здрав гръбнак и гръбначен мозък. Сините дрехи са най-антисептичните от всички споменати цветове, както и най-мощното лекарство за безсъние. Освен това помагат за регенерацията на тъканите.

Синьото успокоява, облекчава болката, облекчава мигрена, болки във врата и гърба и е ефективно за регулиране на телесното тегло.

9. Лилаво

Свързано е с възпалителни процеси, така че ако сте склонни към възпаления от всякакъв вид, най-добре е да носите лилаво.

Лилавото влияе на лимфната система и помага при терапия на целулит. Стимулира креативността, духовността и носи вдъхновение.

Разбира се, всеки цвят има свои собствени тонове, нюанси и интензивност, така че трябва да се внимава да не се избере нюанс, който ще ни има дразнещ ефект.

Можем да си осигурим цветотерапия и като обърнем внимание на предпочитанията си. Опитайте се да изберете дрехи в гардероба си днес, чийто цвят отразява не текущото ви състояние, а как бихте искали да се чувствате.

Обърнете внимание и на избора на цветове в пространството, в което работите и живеете. Добрият избор на цветове ще ви помогне да се чувствате комфортно в тези пространства.

Пригответе си кафе или чай в чаша, боядисана в любимия ви цвят.

Играйте, експериментирайте и наблюдавайте ефекта на цветовете върху настроението ви.