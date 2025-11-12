Как е правилно да се съхраняват гумите - прави или легнали и при каква температура

Правилното съхранение на гумите на колата след смяната им според сезона е ключова стъпка за осигуряване на дълготрайността им. Но въпреки това шофьорите често пренебрегват тази важна подробност и не обръщат внимание на условията, при които съхраняват гумите.

Трябва да се отбележи, че неправилните условия на съхранение могат да причинят щети, дори ако гумите са висококачествени и нови. Но също така е важна и правилната подготовка на гумите за съхранение.

Как да подготвим гумите за съхранение

Преди всичко, не забравяйте да почистите старателно гумите си, преди да ги приберете за дългосрочно съхранение. С течение на времето те натрупват различни замърсители, включително масло и катран, които могат да повредят тяхната повърхност. Специализираните препарати за почистването им са най-подходящи за тази цел - те са безопасни за материала и могат да се справят дори с най-упоритите петна. Проверете протектора за износване - сменете го, ако е необходимо.

Какви са идеалните условия за съхранение на гуми през зимата?

Гумите трябва да се съхраняват в добре проветриво и сухо помещение с влажност 50-60% и температура между 10 и 25 градуса по Целзий. Топлината и пряката слънчева светлина могат да намалят здравината на гумата и трябва да се избягват.

Също така, избягвайте съхранението на гуми в близост до агресивни химикали, особено разтворители, тъй като те увреждат структурата на материала. Гараж или остъклена тераса са вариант за съхранение, но не забравяйте, че температурата вътре ще трябва да се поддържа в диапазона на посочените по-горе стойности.

Какъв е най-добрият начин за съхранение на гуми: легнали или изправени?

Ако съхранявате гуми без джанти, най-добре е да ги съхранявате вертикално, тъй като това намалява риска от деформация на страничните стени. Ако се съхраняват временно хоризонтално, не забравяйте да ги завъртате веднъж месечно, за да осигурите равномерно разпределение на товара. Гумите с джанти могат да се съхраняват подредени или окачени на специални куки. Важно е налягането в гумите да се намали наполовина, за да се предотвратят щети. Съхранението им във вертикално положение с джанти не се препоръчва, тъй като може да деформира протектора.

