Календар на геомагнитните бури до края на август 2025

В днешно време, когато технологиите и човешката дейност са все по-зависими от космическите условия, геомагнитните бури представляват важен обект на научен интерес и обществено внимание. Тези явления, породени от активността на Слънцето, могат да окажат влияние не само върху комуникациите и електропреносните мрежи, но и върху здравето на по-чувствителните хора.

През август 2025 г. се очаква засилена геомагнитна активност, което прави темата още по-актуална. В тази статия ще разгледаме какво представляват геомагнитните бури, какви са прогнозите за месец август, както и какви мерки могат да се предприемат за минимизиране на евентуалното им въздействие.

Какво представляват геомагнитните бури

Геомагнитните бури представляват нарушения в земното магнитно поле, предизвикани от взаимодействието между слънчевия вятър и магнитосферата на Земята. Те могат да се проявят в резултат на изригвания на слънцето или коронални масови изхвърляния, които изпращат големи количества заредени частици към планетата ни.

Геомагнитни бури през август 2025 година

Според информация от Център за прогнози на космическо време, през август 2025 г. се очаква следната геомагнитна активност:

1 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 2 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 3 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 4 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 5 август: Незначителни смущения в магнитното поле (индекс 2)

Незначителни смущения в магнитното поле (индекс 2) 6 август: Незначителни смущения в магнитното поле (индекс 2)

7 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 8 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 9 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 10 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 11 август: Умерена магнитна буря (индекс 5)

Умерена магнитна буря (индекс 5) 12 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 13 август: Умерена магнитна буря (индекс 5)

Умерена магнитна буря (индекс 5) 14 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 15 август: Магнитна буря със слаба сила (индекс 3)

Магнитна буря със слаба сила (индекс 3) 16 август: Незначителни смущения в магнитното поле (индекс 2)

Незначителни смущения в магнитното поле (индекс 2) 17 август: Незначителни смущения в магнитното поле (индекс 2)

18 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 19 август: Умерена магнитна буря (индекс 5)

Умерена магнитна буря (индекс 5) 20 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 21 август: Магнитна буря със слаба сила (индекс 3)

Магнитна буря със слаба сила (индекс 3) 22 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 23 август: Незначителни смущения в магнитното поле (индекс 2)

Незначителни смущения в магнитното поле (индекс 2) 24 август: Без значителни смущения в магнитното поле (индекс 1)

Без значителни смущения в магнитното поле (индекс 1) 25 август: Без значителни смущения в магнитното поле (индекс 1)

Без значителни смущения в магнитното поле (индекс 1) 26 август: Без значителни смущения в магнитното поле (индекс 1)

Без значителни смущения в магнитното поле (индекс 1) 27 август: Без значителни смущения в магнитното поле (индекс 1)

Без значителни смущения в магнитното поле (индекс 1) 28 август: Магнитна буря със слаба сила (индекс 3)

Магнитна буря със слаба сила (индекс 3) 29 август: Магнитна буря с лека сила (индекс 4)

Магнитна буря с лека сила (индекс 4) 30 август: Магнитна буря със слаба сила (индекс 3)

Магнитна буря със слаба сила (индекс 3) 31 август: Магнитна буря със слаба сила (индекс 3)

Индекс на нивата на геомагнитната активност:

1 – Без значими смущения

2 – Незначителни смущения

3 – Слаба буря

4 – Лека буря

5 – Умерена буря

6 – Силна буря

7 – Много силна буря

8 – Екстремна буря

9 – Максимална буря

Тази прогноза е изготвена въз основа на наблюдения и модели на слънчевата активност и геомагнитните условия. Прогнозите за магнитните бури се изготвят от различни източници, включително NOAA, и се актуализират редовно. Иавгустте предвид, че прогнозите за магнитните бури могат да се променят в зависимост от новопостъпващите данни и наблюдения затова е препоръчително редовно да проверявате актуализациите от официалните източници.

Препоръки за метеочувствителни хора:

Редовен дневен режим: Спазвайте постоянен график на сън и бодърстване.

Разходки на чист въздух: Прекарвайте време навън, особено преди лягане.

Здравословно хранене: Избягвайте пикантни и пържени храни, които повишават кръвното налягане.

Ограничаване на кофеина: Заменете кафето с билков чай.

Намаляване на стреса: Ограничете емоционалния и физически стрес.

Ограничаване на времето пред екрани: Намалете времето, прекарано пред компютри и смартфони.

Тези мерки могат да помогнат за минимизиране на въздействието на геомагнитните бури върху здравето.

Имайте предвид, че прогнозите могат да се променят, затова е препоръчително да следите актуализациите от надеждни източници като Националния институт по геофизика, геодезия и география към БАН.

