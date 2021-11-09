Шеф Манчев с интересен коментар относно случката с шеф Токев

Одобрявате ли плана на държавата да връща ученици в училище?

Да, тестването е начинът децата да са в училище

Не, не искам да ми тестват детето

Не, при сегашната заболеваемост е абсурд каквато и да безопасност при масово събиране

Не мога да преценя