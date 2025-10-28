Тази домашна смес премахва загорялата храна по котлона по-добре от скъпите препарати

Котлоните ни понасят тежки удари от пръски мазнини и лепкави прибори, останали по повърхността им – дори врящата вода може да остави петна от минералите във водата, ако я оставите да ври силно. И както повечето мръсни неща в домовете ни, котлоните не се почистват сами, колкото по-дълго ги игнорирате, толкова по-зле става.

Колко често да почиствате котлоните

Трябва да почиствате котлона, когато се замърси, което може да означава ежедневно почистване. В идеалния случай пръските трябва да се избърсват веднага щом се появят, за да се предотврати загарянето им и по-трудното им отстраняване по-късно. Дори и да не използвате котлона често, избърсвайте го всяка седмица, за да премахнете трохи, капки и мазни остатъци.

Още: С този трик ще върнете мекотата на старите си кърпи за минути

Как да почистите стъклен котлон с оцет и сапун

Стъклените котлони са изработени от смес от керамика/стъкло или поликристален материал, който покрива лъчистите нагревателни серпентини. Въпреки че е много издръжливо, стъклото може да се надраска, ако се използват агресивни почистващи препарати за премахване на упорити петна или ако се търка с нещо твърде абразивно. Можете да закупите препарат за почистване на за котлони или да си направите свой собствен с продукти от килера.

Какво ви е необходимо:

Спрей бутилка

Дестилиран бял оцет

Течност за миене на съдове с обезмаслител

Неабразивна гъба

Микрофибърни кърпи

Сода бикарбонат

Твърда пластмасова стъргалка

Още: 7 причини да използвате овлажнител за въздух – особено през зимата

Стъпка 1: Направете почистващ препарат

В бутилка с пулверизатор добавете 1 чаша дестилиран бял оцет, 1 чаша гореща вода и 1/2 чаена лъжичка препарат за миене на съдове. Разклатете, за да се смеси, и етикетирайте бутилката. Почистващият препарат може да се използва за ежедневно или седмично почистване.

Стъпка 2: Почистете, изплакнете и подсушете

Винаги изчаквайте котлонът да се охлади на допир, преди да се опитате да го почистите, след което направете следното:

Още: Поддържате дома си безупречно чист и пак има хлебарки – ето защо

Напръскайте почистващия препарат и го оставете да действа няколко минути.

Използвайте неабразивна гъба, за да избършете котлона.

Изплакнете гъбата и избършете останалия почистващ препарат.

Подсушете повърхността с микрофибърна кърпа без власинки.

Стъпка 3: Използвайте сода бикарбонат, за да премахнете загорялата храна

Загорялата храна върху котлона може да бъде трудна за отстраняване. Следвайте тези стъпки:

Поръсете обилно мястото със суха сода бикарбонат и напръскайте с точно толкова дестилиран бял оцет, колкото да се получи гъста паста. (Ще има известно шумене, тъй като содата бикарбонат и оцетът реагират, за да помогнат за разграждането на хранителните частици.)

Потопете микрофибърна кърпа в гореща вода и я изстискайте, докато спре да капе.

Покрийте пенливата смес с кърпа и я оставете да се задушава поне 15 минути.

Отстранете кърпата и използвайте неабразивна гъба, за да избършете разхлабената храна.

Повторете стъпките, ако е необходимо, след което изплакнете плота с чиста, влажна гъба и подсушете с микрофибърна кърпа.

Още: Тези малки буболечки миришат ужасно и но това е само началото на проблема

Стъпка 4: Направете последно остъргване

Ако вашият стъклен котлон е бил пренебрегван известно време, може да се наложи да изстържете изгорялата храна или петната от мазнини.

Използвайте гореща вода, за да намокрите микрофибърна кърпа и я поставете върху замърсената зона за 15 минути.

Използвайте твърда пластмасова стъргалка, държана под ъгъл от 45 градуса, за да изстържете бавно залепналата храна.

Работете върху малка част и използвайте отново горещата кърпа, ако храната не се размърдва лесно.

Завършете, като избършете остатъците с гъба и почистите целия котлон с оцета и препарата за миене на съдове, които сте направили във втората стъпка.

Още: Как да изперете огромна завивка – без да съсипете пералнята си