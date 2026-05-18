Прост навик, който ще ви помогне да отслабнете

Консумирането на едни и същи или подобни ястия всеки ден и поддържането на стабилен калориен прием може да ви помогне да отслабнете по-успешно, показва ново проучване на Американската психологическа асоциация.

Проучването показа, че хората, които са имали рутинна и предвидима диета, са отслабнали повече от тези, които постоянно са променяли храните и храненията си.

Изследователите са анализирали 112 възрастни с наднормено тегло или затлъстяване, които са участвали в 12-седмична програма за отслабване. Участниците са регистрирали дневния си хранителен прием чрез мобилно приложение и са се претегляли редовно на електронен кантар.

Учените се фокусирали върху две основни неща – колко варира дневният калориен прием и колко често хората повтарят едни и същи хранения и закуски.

Резултатите показват, че участниците, които са консумирали предимно едни и същи храни, са загубили средно 5,9% от телесното си тегло, докато тези с по-разнообразна диета са загубили около 4,3%.

Оказа се също, че стабилният прием на калории играе важна роля. За всяко дневно отклонение, по-голямо от около 100 калории, загубата на тегло намалява с около 0,6%.

Водещият автор на изследването, д-р Шарлот Хагерман от Изследователския институт в Орегон, казва, че рутината може значително да улесни придържането към здравословни навици.

„В днешната среда, пълна с изкушения, здравословното хранене изисква постоянни усилия и самоконтрол. Създаването на рутина около храненията може да намали този натиск и да направи здравословните избори по-автоматични“, обясни тя.

Изследователите смятат, че опростяването на хранителния избор помага на хората по-лесно да се придържат към план за отслабване.

Те обаче подчертават, че проучването показва връзка, а не пряка причинно-следствена връзка. Възможно е хората, които се придържат към рутина, да имат и по-голяма мотивация, дисциплина или самоконтрол.

Интересното е, че предишни изследвания често са показвали, че разнообразната диета е по-добра за цялостното здраве, особено що се отнася до плодовете и зеленчуците. Но авторите на това проучване смятат, че съвременната среда, пълна с бързи и висококалорични храни, прави постоянно променящите се хранения по-трудни за контролиране.

„В идеалния случай бихме препоръчали възможно най-голямо разнообразие в диетата ни. Но днешната среда е проблематична, така че много хора функционират по-добре с повтаряща се диета, която им помага да вземат по-лесно по-здравословни решения“, казва Хагерман.

Проучването разкри и друг неочакван детайл – хората, които са съобщили за по-висок прием на калории през уикендите, все пак са отслабнали повече.

Учените смятат, че причината не е в по-голямото хранене, а в това, че тези хора са били по-дисциплинирани и редовно са следили и записвали диетата си, дори през уикендите, когато мнозина забравят да го направят.

Заключението на изследването е, че когато става въпрос за отслабване, последователността и рутината може да са по-важни от постоянната смяна на храни и менюта.