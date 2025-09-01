Безработицата в ЕС и еврозоната спада, но не и в България

Равнището на безработицата в ЕС е било 5,9 на сто през юли 2025 година. Това представлява спад спрямо отчетените през юни 2025 г. и юли 2024 г. 6 на сто. Безработицата в еврозоната също се е понижила - до 6,2 на сто спрямо отчетените 6,3 на сто през предходния месец и 6,4 на сто през юли 2024 г. Това съобщи днес европейската статистическа служба Евростат.

В България

За България обаче, безработицата през юли е достигнала 3,7 на сто - повишение спрямо предходния месец, когато тя бе на ниво от 3,6 на сто.

Все пак, безработицата у нас се понижава спрямо отчетените 4 на сто през юли 2024 година.

По оценки на Евростат 13,025 милиона души в ЕС, от които 10,805 милиона в еврозоната, са били безработни през юли 2025 година.

В сравнение с юни 2025 г. безработните са намалели със 165 000 души в ЕС и със 170 000 в еврозоната.

В сравнение с юли 2024 г. безработните са по-малко със 105 000 и в ЕС и със 161 000 в еврозоната.

В България без работа са били 112 000 души - с 3000 повече от предходния месец и с 9000 по-малко спрямо юли 2024 година.

Ето колко са безработните в България

Сезонно изгладените данни показват, че най-високо е нивото на безработицата през юли в Испания - 10,4 на сто, Финландия - 9,5 на сто и Швеция - 8,7 на сто.

Най-ниско е в Малта - 2,6 на сто, Чехия – 2,8 на сто и Словения - 2,9 на сто.

Младежка безработица

През седмия месец на годината 2,801 милиона млади хора (на възраст под 25 години) са били безработни в ЕС, от които 2,227 милиона - в еврозоната. През юли 2025 г. равнището на младежката безработица е 14,4 на сто в ЕС, спад спрямо юни (14,8 на сто), и 13,9 на сто в еврозоната, което представлява също спад от 14,3 на сто спрямо предходния месец.

В сравнение с юни 2025 г. младежката безработица e намаляла с 81 000 души в ЕС и с 64 000 души в еврозоната.

В сравнение с юли 2024 г. младежката безработица е намаляла със 189 000 души в ЕС и със 155 000 в еврозоната.

За България Евростат отчита младежка безработица през юли от 16 на сто, което е ръст спрямо отчетените през юни 15 на сто и по-сериозно увеличение спрямо седмия месец на 2024 г., когато бе 14,4 на сто.

Безработица по пол

През юли 2025 г. равнището на безработица при жените в ЕС е била 6 на сто, което е спад спрямо 6,1 на сто през предходния месец, а нивото на безработица при мъжете е било 5,8 на сто – без промяна спрямо юни.

В еврозоната равнището на безработица при жените е било 6,4 на сто, спад също с 0,1 пр. п. спрямо юни (6,5 на сто) и понижение от 6,6 на сто спрямо юли 2024 г. Нивото на безработица при мъжете е било 6,1 на сто през юли, спад с 0,1 пр. п. спрямо юни (6,2 на сто) и понижение от 6,2 на сто през същия месец на 2024 г.

За България равнището на безработица при жените през юли е възлизало на 3,4 на сто, без промяна спрямо юни и спад с 0,5 пр. п. спрямо седмия месец на 2024 г. (3,9 на сто).

Нивото на безработица сред мъжете в страната ни през юли е било 3,9 на сто, което е ръст спрямо отчетените през юни 3,8 на сто и спад спрямо същия месец на 2024 г. (4,1 на сто).