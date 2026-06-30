Кабинетът "Радев":

Бюджет 2026 е наследство и колко да се намали дефицитът: Бивш вицепремиер зове Радев да хвърли мост напред за следващите 4 години

30 юни 2026, 8:03 часа 451 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бюджет 2026 е наследство и колко да се намали дефицитът: Бивш вицепремиер зове Радев да хвърли мост напред за следващите 4 години

Бюджет 2026 е наследство от последните 5 години, в които имаше краткосрочни управления и едва ли някой е очаквал подреден бюджет. За мен по-интересен ще бъде следващият бюджет, а сегашният е „колкото може повече да се съкрати дефицитът“.  Това каза бившият вицепремиер и бивш министър на социалната политика и външните работи Ивайло Калфин в ефира на БНТ. Още: Удар по Бюджет 2026, България има 6 месеца да избегне глоба: Съветът на ЕС потвърди процедурата по свръхдефицит

Радев да хвърли мост напред, няма смислени предложения за дефицита

Снимка: БГНЕС

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По думите му образованието трябва да бъде дългосрочна политика в бюджета. Правителството трябва да погледне поне 4 години напред, при положение, че има голямо мнозинство и трябва да хвърли мост напред, призова Калфин.

Според него няма смислени предложения за намаляване на дефицита в бюджета.

„Бюджетът е една проста сметка – приходи, разходи и дефицит, но с много сложни политики. Теоретично може да се случи да не бъдат вдигани данъците, но същевременно пенсиите да растат, ако бъдат затворени кранчетата в изтичането на средствата“, коментира още Ивайло Калфин.

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Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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