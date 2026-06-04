Чаят в Пампорово е по-скъп от този в топ туристическа дестинация в света: Царе сме на ценообразуването (СНИМКИ)

Колко, според вас, струва билковият чай на една от най-посещаваните туристически дестинации в света - Tre Cime Di Lavaredo в Доломитите? Отговорът е 3 евро. А колко струва чай от пакетче в хижа "Студенец" в Пампорово? 4,50 евро. Така твърди Светломир Христов, създател на популярната планинарска страница във Facebook "На Планина с Бат Свет". Именно негова публикация от 3 юни разбуни духовете и отново повдигна въпроса за изключително високите цени в България, които вече са несравними дори с тези на един от най-популярните туристически дестинации.

Царе сме на ценообразуването

В коментарите под публикацията му потребители пишат, че разлика в цените има и в магазините в Италия, където също е по-евтино, отколкото в България. Друг потребител твърди, че в Монако от улична количка човек може да си купи кафе за 2 евро. Сред мненията се срещат и отчаяни питания дали не живеем в някаква симулация, някакъв експеримент, който цели да види колко може да издържат българите с най-ниските заплати и най-високите цени.

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Други все пак отбелязват шеговито, че българският чай е по-скъп, защото в него има и лимонче. В крайна сметка се стига до извода, че в България сме царе на ценообразуването. Въпросът е до какви върхове може да се стигнем и ние ли трябва да догонваме големите европейски курорти или вече е време те да ни настигат.