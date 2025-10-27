Цветелина Пенкова: Близо 10 милиарда евро ще се насочат към ядрено-енергийния сектор

България трябва да продължи да отстоява ясно своя национален интерес в рамките на общите европейски решения, заяви евродепутатът от групата на социалистите и демократите Цветелина Пенкова в интервю за за предаването „Още от деня“ по БНТ. Пенкова коментира актуалната ситуация около наложените санкции срещу руските енергийни компании „Роснефт“ и „Лукойл“, позицията на Европейския парламент за пълната забрана на вноса на руски газ и петрол, както и предстоящите промени в енергийната и бюджетната политика на Европейския съюз.

По думите ѝ решението за санкции все още се обсъжда на европейско равнище. „Добре е наистина да се придържаме към единните европейски решения, когато говорим по тези теми. Министерствата на икономиката и енергетиката вече са поели ангажимент за допълнителни мерки при необходимост. Има осигурени алтернативни доставки за българския пазар, така че на този етап няма основание за притеснение сред гражданите,“ посочи Пенкова.

Евродепутатът уточни, че предстоят финални преговори между държавите членки, тъй като позициите относно забраната за внос на руски природен газ не са еднозначни. „Текстът, който е на масата на преговори, се одобрява в пълнота единствено от дванадесет държави членки – по-малко от половината. Франция изразява резерви, защото подобен прецедент и рестриктивни мерки могат да засегнат ядрената енергетика в бъдеще, Испания и Италия имат притеснения заради дългосрочните си договорни ангажименти и финансовите неустойки, свързани с тях. Белгия, например, блокира репарационния заем за Украйна с аргумента, че голяма част от замразените руски активи, с които този инструмент трябва да се финансира, са именно в Брюксел и това може да се отрази негативно на финансовата стабилност на държавата,“ обясни Цветелина Пенкова.

Според Пенкова, когато отделни страни заявяват подобни обструкции, това не е проява на разединение, а израз на нормална защита на националните им интереси. „Трябва да имаме малко повече самочувствие, за да поставяме на преден план спецификите на българската икономика. Българският интерес трябва да бъде защитен – най-вече да не се пренасят последиците от взетите решения върху цените на горивата и върху хората,“ каза още тя.

В разговора евродепутатът обърна внимание и на значението на ядрената енергетика в новия европейски бюджет. „За първи път ядрената енергетика е изведена като отделен приоритет в разговорите за седемгодишния бюджет на ЕС. Отредени са 10 милиарда евро, които ще бъдат насочени към отработване на отпадъци, поддръжка на съществуващи мощности, изграждане на нови мощности и развитие на кадровия потенциал,“ уточни Пенкова. Тя подчерта, че недостигът на специалисти е проблем не само в България, но и във Франция, и че страната ни може да се превърне в активен център за подготовка на експерти в сектора.

Пенкова представи и данни за разликите в цените на електроенергията в ЕС, като отбеляза, че през октомври в България, Румъния и Гърция те са достигали над 120 евро за мегаватчас, докато в Северна Европа са били около 9-10 евро. „Проблемът не е в енергийния микс, а в липсата на свързаност. Между Австрия и Унгария, между Румъния и Унгария, пропускателната способност е под 1000 мегавата, което на практика оставя България, Гърция и Румъния в енергийна изолация. За сравнение пропускателната способност между Австрия и Германия е 5500 мегавата,“ посочи тя.

По думите ѝ предложението на Европейската комисия за създаване на единна енергийна система, очаквано през ноември, ще бъде възможност за българската индустрия – особено за металургичния и строителния сектор – да участва активно в изграждането на инфраструктурата. „Свързаността е ключът към по-справедливи цени и към истинска европейска конкурентоспособност,“ коментира Пенкова, като допълни, че географското положение на България я поставя естествено в центъра на бъдещата общоевропейска енергийна мрежа.

В контекста на обсъждания европейски бюджет Пенкова изрази притеснение от предложението средствата по кохезионната и земеделската политика да се отпускат само при реализирани реформи, по подобие на Плана за възстановяване и устойчивост. „Такъв модел би довел до прекомерна централизация и риск от забавяне на ключови проекти. Регионите трябва да запазят пряк достъп до финансирането – това е въпрос на равномерно развитие, а не на политическа зависимост,“ заяви тя.

В политически план евродепутатът коментира и ситуацията в страната, като подчерта, че редовното правителство гарантира стабилност и това се оценява положително от европейските партньори. „Редовното дава усещане за предвидимост и ефективност. Европейските институции ясно заявиха, че няма да се намесват във вътрешнополитически спорове – това е отговорност, която трябва да носим сами,“ каза Пенкова.

Относно позицията на БСП в управлението тя отбеляза, че партията остава последователна и отговорна към ресорите, за които носи отговорност. „БСП винаги е заемала позицията си отговорно. Нашите министри изпълняват ангажиментите си с професионализъм и последователност. Решенията при нас се вземат колективно, след задълбочен дебат – това е силата на една зряла партия,“ допълни тя.

В заключение Цветелина Пенкова подчерта, че България трябва да бъде активен и самоуверен участник в европейските процеси, като защитава интересите си с аргументи и визия. „Когато защитаваме българския интерес, ние не се противопоставяме на Европа – ние я правим по-силна и по-справедлива,“ заяви евродепутатът.