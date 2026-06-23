Ново препятствие пред детската болница: КЗК спря проектирането й

Решението за откриване на обществената поръчка за проектиране и авторски надзор на бъдещата Национална детска болница беше спряно от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Решението е взето след жалба на фирмата "Кабано-проект" ООД. Според КЗК условията на поръчката са били прекалено ограничителни и са затруднявали участието на потенциални кандидати. Установено е и че възложителят е поставил изисквания за предишен опит, които на практика трудно могат да бъдат изпълнени.

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Какви нарушения са открити?

Едно от условията е било кандидатите да са проектирали през последните три години болнична сграда с площ над 35 000 квадратни метра, която едновременно да разполага с операционен блок, отделение по нуклеарна медицина или лъчелечение и спешно отделение. Според КЗК подобни проекти не са реализирани в България през този период, което значително ограничава конкуренцията.

Комисията посочва и неясноти в документацията, които не дават еднозначен отговор дали необходимият опит може да бъде доказан чрез няколко различни проекта или трябва да е събран в един единствен договор.

Допълнително е било изисквано кандидатите да имат опит само в ново строителство, което изключва компании с опит в мащабни реконструкции на болници.

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КЗК е открила и проблеми с част от критериите за оценка, свързани с т.нар. BIM модел (информационно моделиране на сградата). Според комисията липсват ясни и измерими показатели, което създава риск от субективни оценки и неравнопоставено третиране на участниците.

Друг сериозен проблем е липсата на важни изходни данни за проектирането. При обявяването на поръчката не са били публикувани ключови документи като геоложки проучвания, геодезически заснемания и устройствени разработки. Част от тях са били качени впоследствие, но и тогава е липсвала информация за екологични процедури и редица технически условия.

Според КЗК не са били предоставени и актуални данни от експлоатационните дружества за електропроводи, водопроводи, канализация, кабелни мрежи и други инфраструктурни съоръжения. Това затруднява кандидатите при изготвянето на реалистични и сравними оферти.

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Комисията обръща внимание и на факта, че в проекта е предвидена вертолетна площадка на покрива на болницата, без да има информация за съгласуване с Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“ относно авиационните изисквания.

Заради установените нарушения КЗК отменя решението за откриване на процедурата. Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок.