ЕК: Украйна ще участва в европейската схема за купуване на газ

Страните от блока планират да се обединят в търсенето и да подпишат първите си съвместни договори за доставка на газ през следващите месеци, за да помогнат за запълването на хранилищата преди пиковото търсене през зимата, когато Европа ще замени окончателно руския газ.

"Украйна посочи, че в допълнение към собствения си вътрешен добив може да се нуждае от още 2 млрд. куб. м за сигурна зима", заяви комисарят по енергетиката Кадри Симсон на пресконференция в четвъртък, цитирана от "Ройтерс".

