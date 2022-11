eMAG Black Friday: 591 лв. средна стойност на поръчка и средно над 3 продукта в количката на всеки клиент през първите 7 часа след началото на кампанията

След първите 7 часа от началото на кампанията Black Friday клиентите на eMAG са поръчали над 243 000 броя продукти на обща стойност 41,257 милиона лева. Средно всеки клиент е инвестирал бюджет от 591 лева, което е със 121 лева повече от същия период на кампанията миналата година. Сред най-популярните продукти са мебели, стоки за дома и авто, следвани от продукти за деца, парфюми, лична грижа и козметика. Клиентите са добавяли средно над 3 продукта в пазарските си колички.

39,14% от поръчките през първите 7 часа ще бъдат доставени до шоуруми на eMAG, куриерски офиси и easybox денонощни автоматични станции.

Големият интерес към кампанията е отразен в силния трафик на приложението и уебсайта на eMAG. Седем часа след началото на търговското събитие платформата е била посетена 1, 471 милиона пъти, като най-високият брой посетители едновременно на сайта е бил 69 590. Плащанията с карта продължават да регистрират ръст в сравнение със същия период на кампанията миналата година - 26,91% спрямо 24,84%.

„Повишеният интерес и резултатите до момента потвърждават актуалните тенденции в електронната търговия, които адресирахме при подготовката на кампанията – хората обичат да пазаруват онлайн, защото е лесно и удобно да намерят разнообразни и добри оферти. А Black Friday си остава очаквано шопинг събитие, за което клиентите отделят значителен бюджет за нещата, от които се нуждаят. От дома и автомобила, през детски стоки, лична грижа и електроника, до малки и големи домакински уреди – те знаят, че на eMAG Black Friday могат да намерят желаното разнообразие и добри предложения”, коментира Силвиу Гугуи, управител на eMAG България.

eMAG Black Friday е и отлична възможност за предприемачите: 1496 от Marketplace търговците на платформата са получили поръчки за над 45 хиляди продукта само за първите 7 часа от началото на кампанията.

Акценти

● „Златната секунда” – 9:01:02 ч., 82 броя продукти, поръчани за една секунда.

● Трите поръчани продукта с най-висока стойност са:

- дрон DJI Mavic 3, 5.1K, Cine Premium Combo - 8 569.99 лв.

- телевизор Sony 83A90J, 83" (212 см), Smart Google TV, 4K Ultra HD, OLED, клас G - 8 299.99 лв.

- телевизор LG OLED OLED83C21LA, 83" (210 см), Smart, 4K Ultra HD, 100Hz, клас F - 7 499.99 лв.

Топ категории – бройки продадени продукти от категорията:

● Телевизори, аудио-видео, гейминг – 15 680 бр.

● Телефони, таблети и джаджи – 20 041 бр.

● Мебели, продукти за дома и авто – 41 516 бр.

● Малки електроуреди – 19 584 бр.

● Детски артикули – 37 117 бр.

● Парфюми, лична грижа и козметика – 27 349 бр.

● Лаптопи, ИТ продукти и офис оборудване – 18 976 бр.

● Играчки – 12 389 бр.

● Големи електроуреди – 15 705 бр.

● Мода и спорт – 10 364 бр.

Топ продукти – продадени бройки:

● Капсули за пране Ariel All in One PODS Mountain Spring, 2x50 бр. – 2 121 бр.

● Тиган Amercook Brittany, съвместим с всички източници на топлина, индукция, 26 см – 1500 бр.

● Телевизор LED Star-Light, 32" (80 см), 32DM3500, HD – 526 бр.

● Смартфон Apple iPhone 11, 128 GB, black – 355 бр.

● Кафе на зърна Lavazza Crema e Aroma, 1000 гр. – 1049 бр.

● Прахосмукачка без торба Rowenta Compact Power 3A RO3731, 1.5 л, 750 W, филтър с висока ефективност, 8.8 м, черна/синя – 492 бр.

Градове в страната с най-голяма средна стойност на направените поръчки:

● Кърджали - 1 707 лв./клиент

● Ямбол - 1 318 лв./клиент

● Русе - 678 лв./клиент

● София-град - 626 лв./клиент

● Търговище - 614 лв./клиент

● Варна - 604 лв./клиент

Над 500 000 продукта, част от eMAG Black Friday, днес са с най-ниска цена на платформата за последната година.* eMAG Black Friday ще продължи през целия ден, като клиентите имат на разположение широка гама продукти, както и гъвкави решения за плащане, включително разсрочено, с 0% лихва.

eMAG Black Friday е търговска кампания, която се провежда всяка година. В eMAG се предлагат Black Friday оферти на българския пазар ежегодно от 2013 г. насам. eMAG напомня, че търговската кампания Black Friday 2022 продължава до 01:59:59 ч. на 19 ноември 2022 г. или до изчерпване на количествата, подготвени за кампанията.

*Важи за периода 1.01-18.11.2022 г. и не се отнася за продукти извън платформата emag.bg.