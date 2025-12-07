Европа пред нов хоризонт: Как се пренарежда картата на недвижимите имоти

Имотите в Европа са изключително динамични. Пазарът на недвижими имоти, който дълги години следваше предвидими модели, днес се влияе от нови тенденции: стремеж към устойчивост, технологичен напредък, нови предпочитания за живот и работа, както и от все по-смелото разширяване на инвеститорските портфейли. От големите капиталови структури до индивидуалните предприемачи – всички търсят своето място в променящия се имотен пейзаж.

Пробуждане на европейския имотен пазар

Последните пет години превърнаха Европа в сцена на внушителен ръст на инвестициите в недвижими имоти. Въпреки сътресенията – пандемия, икономическа несигурност, колебания на пазара – интересът не само не стихна, но дори се разшири. Инвеститорите откриха, че разнообразният ладшафт на континента работи като компенсаторен механизъм: когато един сектор се колебае, друг поема импулса.

Ниските лихви, подновеното търсене на жилища и търговски площи и вълната от логистични центрове и хъбове за данни ускориха този процес. По този начин забравени региони в Източна и Югоизточна Европа, намиращи се доскоро извън полезрението на крупните инвеститори, се превърнаха в обещаващи инвестиционни дестинации – често по-конкурентни от традиционните лидери като Париж, Берлин и Лондон.

Букурещ е само един пример на този възход. Наричан „Силиконовата долина на Трансилвания“, той илюстрира как технологичният подем и имотните инвестиции вървят ръка за ръка.

Едно от направленията, бележещи значителен инвеститорски интерес, са технологичните инвестиции, които са ориентирани към устойчиво строителство и дигитализирани модерни имоти. Тези тенденции напредват и създават дългосрочно възходящо търсене.

Устойчивостта – новият императив

Зелените практики отдавна са предпочитан вариант за жилища. За инвеститорите в Европа те са стратегия с дългосрочна стойност. Енергийно ефективни системи, материали с нисък въглероден отпечатък, възобновяеми енергийни източници – това вече е стандарт, а не изключение. Европейските правителства налагат по-строги норми, а пазарът отговаря с цялостно пренасочване към устойчиви решения.

Лидия Бозарова е сред инвеститорите, които символизират този преход. Портфейлът ѝ, простиращ се в редица държави и включващ Литва, Сърбия, България, Северна Македония и Румъния, показва как устойчивото инвестиране може да бъде двигател на развитие в целия регион.

Подобна линия следва и Барбара Кнофлах от BNP Paribas Real Estate – визионер, който превръща екологичното строителство в основа на корпоративната стратегия. Компанията, която тя управлява, следва неотклонно инвестицията в екологични решения, което ѝ позволява да запази челни позиции на европейския пазар.

Caption: БНП Париба е сред най-големите и успешни европейски инвеститори, наблягаща върху устойчивите и екологични решения

Що се отнася до устойчиви сгради, търсенето не включва само жилищни имоти. Все повече инвеститори се насочват към търговските зелени сгради с основен приоритет обща екологична отговорност. Такива инвестиции са доказали високата си възвръщаемост.

Технологиите – тайната сила зад модерните инвестиции

Дигитализацията коренно промени играта. Виртуални огледи, AI анализи, софтуери за управление – всичко това ускорява процесите и намалява разходите. Събирането и обработването на данни вече е толкова важно, колкото и самата локация на даден имот.

Регионалният ръководител и директор на GIC Европа Трейси Стро е сред жените, които успешно прилагат технологични стратегии в мащабните си портфейли. Подходът на GIC показва, че бъдещето на имотните инвестиции неизбежно ще преминава през дигитални инструменти.

Инвеститорите също трябва да се развиват в крак с променящите се тенденции в имотите и да придобиват нови знания в областта на технологиите. Тези от тях, които възприемат тези промени, имат възможност по-бързо да усвоят нови инструменти и да се ползват с голямо предимство през останалите, които не знаят как да си служат с тях.

Град или село? Ново разпределение на интереса

Работата от разстояние промени начина, по който хората избират къде да живеят. Градовете остават сърцето на икономиката, но селските райони започват да привличат все по-голям интерес. Много специалисти на дистанционна работа предпочитат спокойния живот извън големите градове пред удобството на централните квартали.

Сандра Малмберг от EQT Ventures е сред инвеститорите, които разширяват имотния си портфейл с инвестиции в селските райони. Ръководената от нея компания подкрепя проекти, създаващи своеобразен „мост“ между градовете и провинцията. Сред офертите, които EQT Ventures предоставя, са по-достъпни и устойчиви жилищни проекти извън бързината и стреса на големите градове.

България и други страни от региона усещат тази тенденция за смяна на парадигмата в имотите все по-силно. Селските имоти, доскоро второстепенни, вече се разглеждат като активи с дългосрочна перспектива.

Защо е необходима диверсификация в инвестиционния портфейл

Една от най-сигурните формули за успех в европейските имотни инвестиции се крие в способността за разпределение на риска, в резултат на което портфолиото остава отворено към различни възможности. Това е подходът и на Лидия Бозарова, която инвестира в разнообразни региони и държави. Чрез умело разпределяне на капитала в редица страни тя не просто избягва неблагоприятните пазарни колебания, но и си осигурява достъп до различни пазари, бележещи ръст.

Тази стратегия се превръща във все по-предпочитан подход и за други инвеститори, които постепенно отвръщат поглед от класическите горещи инвестиционни точки – Лондон, Париж, Берлин – и се насочват към пазари, които доскоро стояха в периферията на вниманието. Северна Македония, Сърбия, Молдова и други държави в Югоизточна Европа вече не са „непозната територия“, а дестинации, обещаващи значителна възвращаемост. С разширяването на европейския имотен пейзаж разнообразието се превръща във все по-голямо предимство.

Йоанна Пасхалиду от Henderson Park е сред онези, които най-ярко въплъщават тази нова философия. Под нейно ръководство компанията подхожда към инвестициите с умерен и балансиран подход. Тя инвестира в строителството както на луксозни градски активи, така и на бързо развиващи се регионални пазари в Южна и Източна Европа. Такова портфолио е не само стабилно, но и подготвено да посрещне всяко колебание на пазара.

Рискът за инвеститора намалява с разпределянето на инвестициите в разнообразни имоти. Този подход създават редица нови възможности за участие в пазари, които тепърва ще разцъфтяват.

Поглед към утрешния ден: къде се зараждат следващите имотни възможности

Европейският имотен сектор днес е арена на бързи промени. Четири сили движат бъдещето му: стремежът към устойчивост, високите технологии, новият баланс между град и село и, разбира се, умелата диверсификация. Най-успешните инвеститори вече са усетили посоката и умело насочват инвестициите си в проекти, обединяващи тези четири тенденции.

Сред най-силно забележимите промени е изместването на интереса към Източна Европа. Държави като България, Полша, Сърбия и Румъния постепенно придобиват все повече икономически предимства, за да привличат капитали. Успехът им се дължи както на подобрената инфраструктура и икономически растеж, така и на по-ниските цени, които привличат все повече инвеститори.

Търсенето на устойчиви, функционални и технологично модерни имоти расте с бързи темпове. Пред инвеститорите в тези региони се разкриват редица възможности благодарение на модернизиращата се инфраструктура, стабилния икономически растеж и по-ниските цени, което увеличава шансовете за печалба. Това ги прави ключови дестинации за инвестиции за години напред.

Инвеститорите, които успеят да доловят и да се възползват от тези променящи се условия на европейския имотен пазар, ще посрещнат бъдещето подготвени. Независимо дали ще заложат на зелени проекти, високотехнологични решения или на нови региони, пазарът на имоти в Европа е перспективен и предлага редица обещаващи възможности.