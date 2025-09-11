Европейският парламент призова за повече достъпни жилища

Европейският съюз преминава през тежка жилищна криза, която се превръща в пазарен провал и заплашва да задълбочи социалните неравенства и да ограничи трудовата мобилност. Това се посочва в доклад, приет вчера от Европейския парламент, с който евродепутатите настояват за по-значителни инвестиции в жилищния сектор чрез средствата на кохезионната политика.

Докладът беше одобрен с 462 гласа „за“, 142 „против“ и 63 въздържали се. В него се подчертава, че покачването на цените на жилищата в ЕС се дължи на комбинация от фактори – ограничено предлагане, бюрократични пречки, недостиг на работна ръка и пазарни динамики. Затова според евродепутатите публичните инвестиции, особено в социални жилища, са необходими, а уязвимите групи трябва да получат достъп до схеми за достъпни наеми.

Парламентът приканва националните и регионалните власти да използват междинния преглед на кохезионната политика, договорен през юли, като възможност за поне двукратно увеличение на финансирането за достъпни жилища. Според евродепутатите балансът трябва да се търси между публичните инвестиции, публично-частните партньорства и стимулирането на частни вложения, като същевременно се гарантират правата на наемателите и се ограничат спекулативните практики като бързите препродажби.

Сред приоритетите, очертани в текста, са и борбата с бездомничеството чрез модела „първо жилище“, преодоляването на недостига на жилища и енергийната бедност сред домакинствата с ниски доходи, както и предоставянето на целенасочена подкрепа за младите хора.

По данни на ЕП средните цени на жилищата в ЕС са нараснали с 48 процента в периода 2015–2023 г., а през 2024 г. 1,3 млн. европейци, сред които 400 000 деца, са били бездомни. Европейската комисия вече е обявила намерение да удвои инвестициите по линия на кохезионната политика в достъпни жилища през мандата 2024–2029 година.

