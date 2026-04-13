Газохранилища и цени на енергията: Фон дер Лайен иска координация на ниво ЕС (ВИДЕО)

Държавите членки на Европейския съюз трябва да координират действията си по отношение на цените на енергията на фона на увеличението с 22 милиарда евро (25,70 милиарда долара) на сметките за изкопаеми горива от началото на войната с Иран, заяви в понеделник председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, предаде Reuters. „Разглеждаме и координация на пълненето на газовите хранилища на държавите членки, за да избегнем ситуация, в която много държави членки излизат на пазара едновременно“, каза фон дер Лайен пред репортери в Брюксел.

Тя добави, че иска още да се координира освобождаването на запаси от петрол, за да се постигне възможно най-голям ефект и да се гарантира, че извънредните мерки на държавите членки няма да повлияят на единния пазар.

🇪🇺 Ursula von der Leyen says that the Middle East crisis has made clear, "the only lasting way out of the fossil dependency is to modernize" by shifting to green energy and "electrifying the economy as rapidly as possible." pic.twitter.com/ikXZNJtwp1 — Argonaut (@FapeFop90614) April 13, 2026

Какво предстои?

Европейската комисия планира да публикува предложения за мерки за цените на енергията на 22 април, които ще бъдат обсъдени от лидерите на ЕС на неформалната им среща на върха следващата седмица.

Отделно изпълнителната власт на ЕС ще представи стратегия за електрификация преди лятото, каза фон дер Лайен, като подчерта необходимостта от структурни мерки за понижаване на цените на енергията.

„Плащаме много висока цена за глобалната си зависимост от изкопаеми горива и мрачната реалност за нашия континент е, че енергията от изкопаеми горива ще остане най-скъпият вариант през идните години“, каза фон дер Лайен.

„Нашата стратегия за декарбонизация не само е потвърдена през последните години, но и нараства по значение с всеки изминал ден", добави тя.