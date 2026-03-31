Инфлацията в еврозоната расте за трети пореден месец

Годишната инфлация в еврозоната се очаква да нарасне за трети пореден месец през март, достигайки 2,5 на сто от 1,9 на сто през февруари. Това съобщи днес европейската статистическа агенция Евростат, представяйки най-новите си прогнозни данни за хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ). За последен път инфлацията в еврозоната бе на равнище 2,5 на сто преди повече от година, през януари 2025 г.

На месечна база, инфлацията във валутната зона скача от 0,6 на сто през февруари до 1,2 на сто през март. Това е най-значителният месечен темп на потребителските цени в еврозоната от октомври 2022 г., когато достигна ниво 1,5 на сто.

Инфлацията в България

Инфлацията в България също се покачва през третия месец на 2026 г. – до 2,6 на сто на годишна база. През февруари годишната инфлация у нас възлизаше на 2,1 на сто – с 0,2 процентни пункта по-малко, отколкото през януари.

Още: Инфлацията в България отново тръгна нагоре: Експресна оценка

Потребителските цени в България растат с 0,9 на сто през март, отнесено към предишния месец, след като през февруари темпът се забави до 0,2 на сто.

Според публикуваната вчера предварителна оценка на НСИ, според индекса на потребителските цени (ИПЦ), годишната инфлация в България се очаква да достигне 3,9 на сто през март, а месечната - 0,7 на сто.

Сред страните от еврозоната, най-значителна годишна инфлация регистрират Хърватия (4,7 на сто), Литва (4,5 на сто) и Люксембург (3,8 на сто), а най-ниска Кипър (1,5 на сто), Италия (1,5 на сто) и Франция (1,9 на сто).

Още: Рязко повишаване на инфлацията: Прогноза на БНБ

Сред основните компоненти на инфлацията в еврозоната енергетиката се очаква да отбележи най-голям годишен растеж през март (4,9 на сто спрямо минус 3,1 на сто през февруари), следвана от услугите (3,2 на сто спрямо 3,4 на сто), хранителни продукти, алкохол и тютюневи изделия (2,4 на сто спрямо 2,5 на сто) и неенергийни промишлени стоки (0,5 на сто спрямо 0,7 на сто).