Властите започват подготовка на обществена поръчка за изграждане на нови интелигентни транспортни системи и информационни табла по основните магистрали в страната. Това стана ясно от думите на министъра на регионалното развитие Иван Шишков в ефира на Нова телевизия. Той подчерта, че работата по проекта е започнала още преди последните тежки инциденти на магистрала "Тракия". По думите му в момента се изготвя техническото задание, което ще определи точния брой на таблата, местата за поставянето им и начина на дигитално свързване, за да могат средствата да бъдат заложени в бюджета.

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Общ координационен център

Като фундаментална промяна в борбата за пътна безопасност министърът посочи съвместната стратегия на Министерството на транспорта и Министерството на вътрешните работи (МВР). Двете ведомства подготвят създаването на изцяло нов, общ координационен център. За целта вече подготвената поръчка за разширяване на стария център ще бъде прекратена, за да се изгради ново съоръжение по модерни стандарти.

Идеята е да се използва и доразвие цялата налична дигитална свързаност, така че институциите да реагират в реално време при критични ситуации.

ТОЛ камерите

По повод критиките защо камерите на ТОЛ системата и това, че не са подали автоматичен сигнал за гъстата мъгла, министър Шишков обясни, че досега ТОЛ управлението е развивано единствено в посока събиране на такси и налагане на глоби, а не като система за ранно предупреждение на трафика.

Освен това в конкретния инцидент мъглата не е била в обсега на самите камери, а се е образувала локално. Въпреки това новите интелигентни системи и информационни табла ще целят точно това – да предупреждават шофьорите километри преди опасния участък, за да имат време да намалят скоростта и да избегнат верижни катастрофи.

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Цялата концепция зад новите инвестиции в пътната безопасност е информационните табла да бъдат разположени на стратегически места, така че да дават максимална и навременна информация на водачите. Тези съоръжения ще бъдат пряко свързани с бъдещия общ координационен център.

Основната цел на новата система е да се премине от реактивен към превантивен подход. До момента практиката е налагала контрол и установяване на нарушения едва след като те вече са се случили – подход, който институциите си поставят за задача да променят изцяло.

Въпреки че за изграждането и пълното функциониране на подобна мащабна дигитална мрежа е нужно технологично време, властите са категорични, че посоката е зададена и работата по реализацията ѝ вече е стартирала.

"Мъглата се появи рязко и внезапно"

Попитан защо магистрала "Тракия" не е била затворена преди тежката катастрофа, Шишков попита: "Вие кога видяхте магистрала да е затворена преди инцидент?". По думите му досега участъци обикновено се затварят при тежки катастрофи или обилни снеговалежи, докато затваряне превантивно заради мъгла е изключително рядко явление.

Той посочи и че мъглата се е появила буквално в определен участък и то изключително рязко и внезапно. В тази връзка Шишков изрази мнение, че част от критиките към институциите в подобни ситуации се превръщат в инструмент за политически атаки, вместо да се отчете реалната динамика на времето.

Независимо от споровете около реакцията на институциите, той акцентира и върху поведението на самите водачи.