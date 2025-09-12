Войната в Украйна:

Караджов заговори за нов мост над Дунав при Силистра

12 септември 2025, 15:44 часа 423 прочитания 0 коментара
Необходимо е изграждането на нов мост над река Дунав при Силистра. Това съобщи пред журналисти в крайдунавския град вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Освен втори мост в Русе, тоест трети мост над Дунав, над реката между България и Румъния трябва да има поне още два моста, като единият задължително трябва да бъде в Силистра, обясни Караджов.

Коридорът "Юг – Север“

По думите му този мост е необходима точка за пресичане, за да се обслужи коридорът "Юг – Север“, който продължава през Румъния, към Молдова и Украйна. Този коридор е приоритет за Европейския съюз (ЕС) и въртенето на трафика през Русе, Гюргево, Букурещ и оттам през Констанца и на север, за мен е транспортен парадокс, коментира министърът, цитиран от БТА.

Той изрази готовност да води разговори с румънския му колега и на ниво Европейска комисия (ЕК), за да бъде разрешено изграждането на още два моста от румънската държава. Тук не става въпрос нито за финансиране, нито за желание. Ние ще осигурим и двете. Въпросът е, че няма желание от страна на Румъния и тя представлява спирачка за развитието на тези дунавски региона в България, посочи Караджов.

Ако това не се промени на ниво ЕК и не се намерят механизми, за да се стимулира изграждането на четвъртия ни мост тук в Силистра, аз не виждам и кой знае каква полза да продължаваме да си говорим за коридори "Юг – Север“, за гигантски планове за подпомагане на реставрирането на Украйна. Мисля, че това ще се превърне в крайъгълен камък за мен като министър, по отношение на мостовете, изобщо на прехода между България и Румъния, добави Караджов.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
