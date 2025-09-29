Концесии за строителство: Караджов за АМ "Рила" и с добри новини за коридор 8

"Част от магистралата "Рила" от Дупница през Кюстендил до Гюешево ще бъде дадена на концесия и на 1 октомври ще бъде сложено началото на този процес", каза вицепремиерът и министър на транспорта Гроздан Караджов по време на пресконференция в Кюстендил във връзка с автомагистрала „Рила“, която е планирана да започва от ГКПП Гюешево и да свързва градовете Кюстендил, Дупница и Самоков с АМ "Тракия", АМ "Хемус" и АМ "Струма" и да бъде част от европейския транспортен коридор 8.

Той уточни, че това ще се случи на 1 октомври на заседанието на Консултативния съвет по концесиите, който ще разгледа новият списък от големи инфраструктурни обекти, които ще бъдат развивани чрез така наречените концесии за строителство.

"Хубавото на този тип инвестиции е, че от мига, в който се инвестират частните средства - самата инфраструктура става публична държавна собственост", обясни Караджов.

Според него най-вероятно до пролетта на следващата година ще бъде избран консултантът, който ще е от калибъра на Световната банка или Европейската инвестиционна банка, който да извърши анализ по какъв начин и как да се финансира магистрала "Рила" и как от нейното ползване да се изплаща обратно частната инвестиция. ОЩЕ: Обявиха две обществени поръчки за завършване на Коридор 8 от българска страна

Железниците и коридор 8

Вицепремиерът представи информация докъде е стигнало развитието по Коридор 8 от гледна точка на железопътния транспорт. "Върнахме два големи участъка от този коридор, участъкът от Радомир до Перник и участъкът от Перник до София обратно в инвестиционната програмата на НКЖИ. Търгат за единия вече е обявен, търгът за втория ще бъде обявен до края на годината. По отношение на трасето от Радомир до Гюешево - ще бъде приет до края на годината, той е готов, но все още минава през експертни съвети", обясни Караджов.

От думите му стана ясно, че новият проект за почти изцяло ново трасе между Радомир и Гюешево, което минава и се свързва с град Кюстендил за скорости до 160 км в час на железниците и най-вероятният срок, в който ще се обяви търгът за неговото построяване е средата на следващата година.

Вицепремиерът отрече всякакви спекулации, че ще бъдат събаряни къщи на хората.

Споразумение със Северна Македония

Караджов обяви, че на 4 ноември по взаимно съгласие с правителството на Северна Македония, ще подпише със своя колега споразумението за общия трансграничен тунел и това ще бъде последната крачка за коридор 8. ОЩЕ: Мицкоски: Коридор 8 ще бъде завършен, проблемите с България са решени