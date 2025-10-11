Войната в Украйна:

11 октомври 2025, 08:54 часа 554 прочитания 0 коментара
Милен Велчев: Ако не затегнем коланите, дефицитът ще надхвърли 3 %

Бившият финансов министър Милен Велчев предупреди, че без спешни мерки и строги ограничения до края на годината, България може да не успее да спази граничната стойност от 3 % бюджетен дефицит.

„Ако не се затегнат сериозно коланите до края на годината, даже формално няма да влезем в границите на 3-те процента“, коментира Велчев по БТВ. 

Според него основният проблем не е в приходите, а в разходната част на бюджета — особено по отношение на заплатите и социалните плащания. Той призова да няма „свещени крави“ при корекции на разходите, тъй като в противен случай балансът може да се наруши.

Мартин Стоянов
Мартин Стоянов Отговорен редактор
