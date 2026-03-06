Спорт:

Морският трафик в Ормузкия проток вече е почти на нула - само 2 кораба за 24 часа

06 март 2026, 13:07 часа 414 прочитания 0 коментара
Морският трафик в Ормузкия проток - един от най-важните маршрути за световната търговия с петрол и газ - е почти напълно спрян. През последните 24 часа не са преминавали петролни доставки, защото войната в Близкия изток продължава да нарушава жизненоважния воден път, предава Bloomberg в материал от сутрешните часове на 6 март. Преглед на сигналите за корабоплаване потвърждава само два търговски транзита през последното денонощие, съобщи в петък Съвместният морски информационен център (JMIC). Според многонационалната военноморска консултантска група, която се фокусира върху Близкия изток, тези преходи са били на товарни кораби, а не на петролни танкери.

Ескалиращата война в региона накара десетки напълно натоварени петролни и газови танкери да останат в Персийския залив, прекъсвайки доставките към ключови клиенти в Азия и Европа. Честотата на атаките срещу кораби в и около пролива остава висока, което прави преминаването през него твърде рисковано за енергийните танкери и техните товари.

През протока преминават около 20% от световните доставки на петрол и втечнен природен газ.

Снимка: iStock

САЩ предложиха застрахователни гаранции и военноморски ескорт през Ормузкия проток тази седмица, след като международните застрахователи започнаха да оттеглят покритието за военни рискове, но корабособствениците все още не са уверени.

Почти пълно прекъсване

„Това представлява почти пълно временно прекъсване на рутинния търговски трафик“, заяви Съвместният морски информационен център, като само един входящ и един изходящ кораб преминаха през пролива на 4 март. Броят отразява корабите с включени транспондери и може да не отчита напълно транзитите, извършени без сигнали. Имало е и смущения в сигналите на глобалната система за позициониране, което е повлияло на навигацията и комуникациите в района, предава Bloomberg.

Два кораба, MSC Grace и Sonangol Namibe, са били замесени в инциденти в Персийския залив и близо до Ирак. Отделно от това корабът за насипни товари Iron Maiden напусна пролива, сигнализирайки „CHINA OWNER“ (собственик от Китай), докато преминаваше през водния път, което е пример за това как корабите се опитват да си осигурят безопасно преминаване. По-рано друг кораб — танкерът за втечнен газ Bogazici — излъчи, че е кораб, собственост на мюсюлмани и използван от Турция.

Димитър Радев
Димитър Радев Отговорен редактор
втечнен газ Иран петрол Ормузки проток война Иран
