Москва изкуши Индия и тя пак купува руски петрол - дори в режим на вторични санкции

Въпреки продължаващия натиск от страна на САЩ по отношение на доставките на суров петрол от Русия, индийските държавни рафинерии са се върнали на спот пазара за покупки на руски нефт, съобщават Bloomberg и Reuters. Причината - предложени са отстъпки за руските сортове. Припомняме, че в края на юли управляваните от Индия държавни рафинерии спряха да купуват петрол от Русия (с планирани доставки за октомври), защото отстъпките вече не са били толкова значими през месец юли и защото президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди да не се купува от Москва.

Няколко дни по-късно той удари Ню Делхи с допълнителни 25-процентови мита като вторична санкция именно заради тези покупки. Общата 50% митническа такса върху индийските стоки ще влезе в сила на 27 август: Първият удар на Тръмп с вторични санкции заради руския петрол вече е факт.

Индия, третият по големина вносител на петрол в света, е най-големият купувач на руски суров петрол, транспортиран по море.

Отстъпки за руски петрол

Indian Oil Corporation Limited и Bharat Petroleum Corporation Ltd са закупили руски сорт "Уралс" и други видове суров петрол за доставка през септември и октомври, защото отстъпките за "Уралс" се увеличиха до 3 долара за барел, казват източници на Reuters.

И според търговци, цитирани от Bloomberg, руснаците са направили изключително изгодна оферта. Информацията като цифри е различна - посочва се, че отстъпката за "Уралс" се е увеличила от 1 до 2,5 долара за барел, което е подтикнало Индия да сключи нови сделки с Русия.

Отстъпките за "Уралс" се увеличиха през последните дни, защото Китай не може да поеме всички товари, които се транспортират от западните пристанища на Русия на Балтийско и Черно море. Миналата седмица се появиха съобщения, че държавните рафинерии в Индия са започнали да се интересуват от потенциални покупки на основния сорт руски суров петрол, за да се възползват от падащите цени. Китай понастоящем изкупува част от обемите от "Уралс", но не може да поеме всички товари, които преди това отиваха в Индия.

IndianOil заяви по време на конференция за финансовите резултати по-рано тази седмица, че продължава да купува руски суров петрол, "в зависимост от икономическите условия".

Критики от страна на САЩ

Министерството на финансите на САЩ обвини Индия, че е увеличила вноса си на руски петрол от 1% на 42% от началото на войната, докато делът на Китай е нараснал само от 13% на 16%.

"Зависимостта на Индия от руския суров петрол е опортюнистична и дълбоко подкопава усилията на света да изолира военната икономика на Путин", написа търговският съветник на Белия дом Питър Наваро в статия, публикувана във Financial Times тази седмица