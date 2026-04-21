Най-богатият украинец купи апартамент в Монако за 550 млн. долара

Най-богатият човек в Украйна, милиардерът Ринат Ахметов, сключи една от най-забележителните сделки на световния пазар на недвижими имоти. Той купи в Монако огромен пететажен апартамент на брега на морето, част от квартал Маретера, за рекордните 471 милиона евро (около 554 милиона долара), предаде Bloomberg. Имотът с 21 стаи е закупен чрез холдинговата компания на бизнесмена и се намира на самия бряг на Средиземно море.

Какво е Маретера?

Маретера е нов квартал, построен върху рекултивирана земя, който беше открит през 2024 г. от принц Албер II и оттогава привлича световни милиардери и инвеститори, търсещи елитни недвижими имоти в Монако.

21-стайният апартамент, разположен на 2500 кв. м. на брега на морето се превърна в една от най-забележителните частни покупки за годината. Уникалният имот демонстрира нарастващото търсене на луксозни жилища в Монако и запазването на състоянието на най-богатите хора в света.

Подобни сделки показват устойчивостта на търсенето на луксозни недвижими имоти в княжеството. Монако продължава да бъде рай за инвестиции в лукс, привличайки богати купувачи от цял ​​свят.

Ринат Ахметов има акции в над 100 промишлени предприятия – мини, металургия, енергетика, телекомуникации, банки, застраховане, медии, недвижими имоти и др. Известен е най-вече с металургичния си бизнес – той е собственик на съсипания от руските окупатори комплекс "Азовстал" в Мариупол. Притежава също и футболен клуб "Шахтьор“, Донецк.

