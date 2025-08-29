Невиждано от 10 години: Броят на безработните в Германия надхвърли 3 милиона души

Броят на безработните в Германия надхвърли 3 милиона за първи път от 2015 г. насам, като през август се е увеличил с още 46 хил. на месечна база и със 153 хил. на годишна. Това става ясно от данните на Федералната агенция по заетостта в Германия. Нивото на безработица се е увеличило с 0.1 процентен пункт в сравнение с юли, достигайки 6.4%.

Пазарът на труда е засегнат от икономическия спад

Председателят на Изпълнителния съвет на агенцията Андреа Налес посочи, че пазарът на труда продължава да бъде засегнат от икономическия спад от последните години, но вече се наблюдават първи признаци на стабилизиране.

По правило през летните месеци безработицата се увеличава заради по-слабото наемане на персонал и приключването на договори за обучение. Въпреки това последният път, когато броят на безработните е надхвърлял 3 милиона души, е бил през февруари 2015 г.

Най-високо равнище на безработица през август е отчетено в градовете провинции Бремен (11,8 процента) и Берлин (10,5 процента), а най-ниско – в Бавария (4,2 процента) и Баден-Вюртемберг (4,7 процента).

Според Института за изследване на заетостта, който провежда ежемесечно проучване сред агенциите по заетостта, през август за първи път от три години насам се очаква тенденцията на ръст в безработицата да приключи. Експертите прогнозират и възможно увеличение на заетостта през следващите месеци.

