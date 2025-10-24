Окончателно: Продажба на "Лукойл" - само след разрешение на държавата

Депутатите от 51-ото Народно събрание одобриха на второ четене промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които дават на държавата пряк контрол върху продажбата на активите на руската петролна компания "Лукойл" в България. Съгласно приетите текстове, всяка сделка с активите на "Лукойл" – включително рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас", веригата бензиностанции "Лукойл-България", "Лукойл ейвиейшън България" и "Състейнабъл енерджи съплай" – ще може да се извършва само с одобрение на ДАНС и решение на Министерския съвет.

Без положително становище на ДАНС и без санкция от правителството сделките ще се считат за нищожни.

Според закона ДАНС трябва да извършва предварително проучване и да предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дялове, акции или имущество, използвано за производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти. Изискването важи и за дъщерни дружества или свързани компании, регистрирани извън България, когато са собственост на "Лукойл" или на свързани с него лица. Още: Санкции затварят "Лукойл Нефтохим" - идва ли национализация? Мартин Владимиров пред Actualno

В текстовете е записано и изискване купувачът да бъде "стратегически инвеститор".

Закон под натиск от американските санкции

Законопроектът бе внесен на 7 октомври, а днес (24 октомври) и одобрен набързо, само часове след въвеждането на новите санкции на Министерството на финансите на САЩ срещу "Лукойл", "Роснефт" и техните дъщерни дружества. Ограниченията включват и четирите български компании на "Лукойл", които трябва да бъдат продадени в рамките на месец, според общата лицензия, издадена от американската Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC).

България има срок до 21 ноември, за да реши как ще процедира с активите на "Лукойл" – дали ще бъде назначен специален управител, ще се реорганизира собствеността или ще бъде търсен нов инвеститор. Още: Заради санкциите на САЩ: До 21 ноември трябва да решим какво правим с "Лукойл Нефтохим"

Рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас" е стратегически обект – най-голямото индустриално предприятие в страната и основен доставчик на горива за вътрешния пазар. Поради това решението за продажба е чувствително не само икономически, но и политически.

Дебатът

Според опозицията извънредният законопроект се приема, за да осигури на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски възможност или да бъде изваден от американския санкционен списък "Магнитски" чрез уреждане на продажбата на "Лукойл" на конкретна фирма, или самият той да получи дял от компанията.

Представители на опозицията от "Продължаваме промяната - Демократична България", "Възраждане" и МЕЧ поискаха обяснение защо толкова големи правомощия се дават на ДАНС, след като само преди дни – в четвъртък – беше разчистен пътят за назначаването на Деньо Денев за неин председател.

От "Възраждане" обявиха, че "ДАНС е под контрола на Пеевски" и че законопроектът има за цел да насочи купувача към "една единствена фирма", докато активите на "Лукойл" бъдат обезценени. Те изразиха очакване президентът Румен Радев да наложи вето върху закона, което би довело до повторното му разглеждане в парламента.

От "Продължаваме промяната - Демократична България" заявиха, че с приетите текстове се възпрепятства продажбата на рафинерията, а правителството се поставя под контрола на ДАНС. Според тях поправките са противоконституционни. Надежда Йорданова предупреди, че по този начин се създават условия за "извиване на ръце в полза на частен интерес". Съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев подчерта, че макар "Лукойл" да няма място в България, санкциите пораждат тревога заради прекалено краткия срок за финализиране на сделката.

"Има реална опасност за пазара на горива в България, а в същото време се замита под килима основният въпрос – колко дни страната ни разполага със собствени запаси от горива", заяви Мирчев.