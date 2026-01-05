Операцията отвътре: Как войната във Венецуела доведе до по-евтин петрол

Петролът поевтиня с около 1% в началото на работната седмица в Азия след американската военна операция във Венецуела, при която президентът Николас Мадуро бе пленен и отведен в Ню Йорк, предаде Франс прес. Агенцията отбелязва, че пазарите оценяват въздействието на тази операция, на фона на обявеното от САЩ намерение да сложат ръка на гигантските залежи от суров петрол на южноамериканската държава. Още: Операцията отвътре: Как САЩ стигнаха до залавянето на Мадуро

Каква е цената на суровия петрол?

Снимка: Getty images

След началото на търговията в Токио американският лек суров петрол поевтиня до 56,56 долара за барел, а сортът "Брент" от Северно море т.е. европейския - до 60 долара.

Малко по-късно те възстановиха част от загубите, като цената им се повиши съответно до 56,98 долара и 60,45 долара за барел.

Анализатори обобщиха пред АФП, че на първо време ескалацията на напрежението във Венецуела може да наруши доставките на петрол, но в дългосрочен план може да стабилизира пазара, още повече че износът от южноамериканската страна от години намалява заради лошото състояние на инфраструктурата и ще са необходими големи инвестиции и години, за да бъде обърната тази тенденция. При това, според цитираните експерти, основният проблем на световните пазари си остава свръхпредлагането.

