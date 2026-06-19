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Тюркоазени плажове и достъпни цени: Голямата истина за Албания

19 юни 2026, 9:28 часа 752 прочитания 0 коментара

Какво е да си турист в Албания – страна, която доскоро не беше сред топ дестинациите за пътувания и почивки, когато това вече се променя? Отговорът на този въпрос и истината мит или реалност са красивите плажове, живописните планини и атрактивните цени търсят от "Ние, потребителите". ОЩЕ: Трагедия на албанското крайбрежие: Силни вълни отнесоха двама туристи

Какво трябва да знаем?

Албания не е член на Европейския съюз, но българските граждани могат да влязат без виза – само с лична карта или задграничен паспорт. Документът обаче трябва да е валиден поне 3 месеца след датата на преминаването на границата. Това информира авторът на проекта Габриела Руменова. Тя отбелязва, че правилото „роуминг като у дома“ не важи автоматично, затова препоръчва преди тръгване всеки да провери тарифите на мобилните услуги при своя оператор и предлага ли той специални роуминг пакети за Албания. „Мобилните данни могат да излязат скъпо, особено ако използвате навигация и социални мрежи. Нашият съвет е да активирате подходящ пакет предварително или да ограничите мобилните данни, за да си спестите неприятни изненади в сметката след почивката“, добавя още тя.

Руменова прави важно уточнение относно срещана в интернет информация за задължение всеки турист да може да докаже при влизане, че разполага с минимум 50 евро на ден за целия си престой: „Възможно е това да се прилага за граждани от трети страни, като стандартна мярка за финансово обезпечаване на туриста, но за граждани на ЕС не е валидна“. 

Местната валута е албанският лек, а официалният обменен курс се публикува ежедневно от Банката на Албания. Важен съвет е да се обменят пари само в лицензирани бюра и след проверка на курса, каквато е добре да се прави и при плащане в евро, каквото е възможно при много местни търговци. Доскоро в малките населени места разплащанията бяха предимно в брой, но на 30 май 2026 г. изтече даденият от албанското правителство срок всички търговски обекти в страната да се снабдят с ПОС терминали.

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Ако пътувате с кола, е полезно да знаете, че в Албания целогодишно се шофира с включени къси светлини, контролът е засилен, а глобите са сериозни и дори може да се стигне до отнемане на книжката до 12 месеца. Бъдете внимателни дори на пешеходна пътека, тъй като особено по-младите местни шофьори невинаги спират.

“Водата от чешмата не се препоръчва за пиене – съдържа голямо количество хлор. Затова купувайте бутилирана. Избирайте заведения с добра хигиена и активен поток от клиенти – това е универсален индикатор за качество", препоръчва още Габриела Руменова и отбелязва, че цените често са по-ниски от тези в популярните европейски курорти, а качеството е отлично.

Най-типичните ястия от албанската кухня са средиземноморски, но със силно турско, италианско и гръцко влияние - фергесе (доматен сос, извара, зелени чушки и чесън), писпили (печено хлебче със зеленчуци), байрак (бюрек), петула (подобно на понички), трилече (десерт от три вида мляко – обикновено, кондензирано и сметана със заливка от сладък сироп) и др.

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“Кафето тук е истинско преживяване. Обичайно се приготвя с италиански машини, а в по-добрите заведения баристите са обучавани от специалисти от Апенините”, споделя още Руменова и показва сметка от общо 8,63 евро за кафе, капучино и 2 броя трилече от заведение на крайбрежната алея на Саранда.

Любопитен факт – част от хилядите изградени по времето на режима на Енвер Ходжа през Студената война бункери (една от най-любопитните особености на страната) са превърнати в музеи, ресторанти, барове и арт пространства като опит историческото наследство да стане туристически ресурс. Като турист няма да имате сериозни езикови затруднения, защото младите масово владеят английски и италиански.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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