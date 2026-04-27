Петролен дъжд, отровен въздух - няма проблем за туризма в Туапсе, твърди Руският туристически съюз (ВИДЕО)

Руският съюз на туристическата индустрия не се очаква смущения в туристическия сезон в Туапсе. Артур Абдюханов, ръководител на пресслужбата на съюза, заяви, че ситуацията в Туапсе няма да окаже съществено влияние върху туристическия сезон в Кубан. По думите му излезе, че това, че за пореден път рафинерията на "Роснефт" там гори, въздухът е замърсен с показатели от 2 до 3 пъти по-високи от пределно допустимото на вредни вещества, а местните служби и доброволци вече са изринали огромно количество петролни и мазутни петна от плажовете и района на града не е проблем.

"Разбира се, това е неприятна ситуация, но се надяваме, че всичко ще се нормализира и ще се оправи до началото на туристическия сезон. Струва си да се отбележи обаче, че Туапсе не е най-популярната дестинация за руските туристи. Има и други популярни курорти като Сочи, Геленджик, Абхазия и Анапа. Ако почивката в Туапсе стане неудобна, туризмът ще бъде преразпределен, включително към курорти на Азовско море и Крим", каза Абдюханов пред изданието "Подьом".

Междувременно оперативният щаб на Краснодарския край съобщи, че след разлива на нефт в Туапсе са събрани над 3000 кубически метра замърсена с петрол почва. Участват 26 единици специализирана техника и над 130 души персонал, включително служители на Главно управление на Министерството на извънредните ситуации за Краснодарския край, Кубан-СПАС и други организации. Допълнително оборудване и персонал от Кубан-СПАС е планирано да дойде на 27 април.

Нефтопродукти се извозват с камиони, местните жители се оплакват от "петролен дъжд", а в социалните мрежи се публикуват видеоклипове на мъртъв делфин в Черно море. Руското независимо издание "Агентство" съобщи, че петролно петно се движи към детския лагер Орльонок, на 40 км от Туапсе. Замърсяването може да достигне и до плажовете Небуг, Агой, Олгинка и Новомихайловское