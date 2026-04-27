Войната в Украйна:

Петролен дъжд, отровен въздух - няма проблем за туризма в Туапсе, твърди Руският туристически съюз (ВИДЕО)

27 април 2026, 6:59 часа 699 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Руският съюз на туристическата индустрия не се очаква смущения в туристическия сезон в Туапсе. Артур Абдюханов, ръководител на пресслужбата на съюза, заяви, че ситуацията в Туапсе няма да окаже съществено влияние върху туристическия сезон в Кубан. По думите му излезе, че това, че за пореден път рафинерията на "Роснефт" там гори, въздухът е замърсен с показатели от 2 до 3 пъти по-високи от пределно допустимото на вредни вещества, а местните служби и доброволци вече са изринали огромно количество петролни и мазутни петна от плажовете и района на града не е проблем.

Още: Отрова във въздуха има: Създателят на "Новичок" с предупреждение за горящата рафинерия в Туапсе. Друга руска рафинерия пак гори (ВИДЕО)

"Разбира се, това е неприятна ситуация, но се надяваме, че всичко ще се нормализира и ще се оправи до началото на туристическия сезон. Струва си да се отбележи обаче, че Туапсе не е най-популярната дестинация за руските туристи. Има и други популярни курорти като Сочи, Геленджик, Абхазия и Анапа. Ако почивката в Туапсе стане неудобна, туризмът ще бъде преразпределен, включително към курорти на Азовско море и Крим", каза Абдюханов пред изданието "Подьом".

Междувременно оперативният щаб на Краснодарския край съобщи, че след разлива на нефт в Туапсе са събрани над 3000 кубически метра замърсена с петрол почва. Участват 26 единици специализирана техника и над 130 души персонал, включително служители на Главно управление на Министерството на извънредните ситуации за Краснодарския край, Кубан-СПАС и други организации. Допълнително оборудване и персонал от Кубан-СПАС е планирано да дойде на 27 април.

Още: С полъх на Чернобил: Деца ходят на училище под дъжд от нефт (ВИДЕО)

Нефтопродукти се извозват с камиони, местните жители се оплакват от "петролен дъжд", а в социалните мрежи се публикуват видеоклипове на мъртъв делфин в Черно море. Руското независимо издание "Агентство" съобщи, че петролно петно се движи към детския лагер Орльонок, на 40 км от Туапсе. Замърсяването може да достигне и до плажовете Небуг, Агой, Олгинка и Новомихайловское

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Петролен разлив Замърсяване замърсяване на въздуха мазутни петна Туапсе петролен дъжд
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес