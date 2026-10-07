"Бог да пази България": Патриархът обяви какво е нужно на страната в тези дни на разделение (ВИДЕО)

Българският патриарх Даниил коментира "дните на разделение", пред които е изправена България, по време на посещението си в храма "Св. Въведение Богородично" в Стара Загора, където той пристигна за първи път след избора си за глава на Българската православна църква.

Поводът е кулминацията на тържествата, с които Старозагорската епархия отбелязва 6 значими църковни годишнини. Сред тях са 155 години от учредяването на епархията и 10 години от интронизацията на Старозагорския митрополит Киприан.

"В Стара Загора идвам с послание да вземем участие в радостта на епархията по случай толкова много бележити годишнини. Тук сме с толкова много събратя ерхиреи от Светия синод и от поместните православни църкви, да вземем участие в радостта на епархията и да се помолим за здравето, живота и Божията помощ в служението на негово високопреосвещенско старозагорския митрополит Киприан и благоденствието на жителите на епархията", заяви патриарх Даниил.

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Той беше категоричен, че в дни на разединение, посланието трябва да бъде единение.

"И никой не е в състояние така да ни събере и така да имаме такова единство - само Господ Исус Христос. Да бъдем едно във вярата и в любовта", призова Даниил.

Патриархът завърши с думите "Бог да пази България!".

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