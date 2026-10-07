Вдигат заплатите на младите лекари в Бюджет 2027

В Бюджет 2027 г. залагаме увеличаване на заплатите на младите лекари. Това каза премиерът Румен Радев преди началото на днешното редовното правителствено заседание. Той увери, че правителството работи, така че младите лекари в България да имат по-бърза професионална реализация. ОЩЕ: "Насила, бавно и с много натиск": Младите лекари за здравната реформа и волята на властта

Премиерът поздрави служителите на Министерството на здравеопазването, на вътрешните работи, прокуратурата и ДАНС за проведената акция в Пловдив и разкриването на злоупотреби с клинични пътеки, клинични изпитания, скъпоструващи лекарства и болнични. "Отдавна се говори за големите злоупотреби и източване на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). Задачата на правителството е да работи, така, че те да бъдат разкривани и предотвратявани", каза той.

Радев заяви и че кръстосаните проверки в цялата страна ще продължат. Той съобщи и че е готов Законът за обществените поръчки, така че да се ограничи източването на Здравната каса.