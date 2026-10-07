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Мария Илиева започна авторски подкаст за здраве, дълголетие и естетика

07 октомври 2026, 10:50 часа 0 коментара
Снимка: Stereo Room
Мария Илиева започна авторски подкаст за здраве, дълголетие и естетика

Мария Илиева се впуска в ново предизвикателство - този път като водеща на собствен подкаст. "The Diva Method" е вдъхновен от нейната лична история за трансформация.

Майка на две деца и поп икона едновременно - тя успя да преобрази тялото си, ежедневието си, начина си на мислене, грижата за себе си. Това събуди интереса на цяла България и след хиляди въпроси как успя и каква е тайната, реши да разкрие всичко чрез разговори с профилираните специалисти, без чиято помощ нищо от това нямаше да се случи. Именно те са звездите във всеки епизод.

Първи епизод на The Diva Method е вече достъпен в подкаст платформите и в YouTube. Името на епизода е "Красотата започва отвътре", а гост е д-р Райна Стоянова, ендокринолог с дългогодишен опит в женското здраве и медицината на дълголетието. Тя е сред малкото български лекари, които специализират медицина в Женевския университет по дълголетие. 

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Изборът на д-р Райна Стоянова за първи гост в подкаста на Мария Илиева не е случаен - самата Мария признава, че е намерила своя лекар в нейно лице и именно ръка за ръка с нея е извървяла нелекия път на промяната. 

Мария Илиева и д-р Стоянова събарят заедно някои от най-упоритите митове около затлъстяването, хормоните и приема на медикаменти за отслабване и разкриват каква е връзката на всички тях със здравето и защо истинската красота винаги започва отвътре. 

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Следващият епизод на The Diva Method излиза на 14.10. 

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Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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