Бюджет 2026: Президентът на КНСБ предупреди за сериозен дефицит

Изправени сме пред най-трудния бюджет през последните десетилетия. Предвид тежкия дефицит, който се очертава – около 17–18 млрд. лв., е ясно, че подобен бюджет не може да бъде приет в този вид. Възможно е да се направят известни съкращения на разходи, но според мен това трудно ще се случи, особено в частта за пенсии и заплати. Това коментира пред журналисти в Перник президентът на КНСБ Пламен Димитров.

ОЩЕ: Обратното броене за Бюджет 2026: Дацов каза има ли опасност за еврозоната, ако падне правителството

Той беше категоричен, че те няма да позволят тези средства да бъдат орязани – напротив, именно там трябва да има ръст. "Следователно ще са нужни повече данъчни приходи. Как ще бъдат събрани – това е въпросът, който поставяме. Има различни начини – и ако някой успее да го направи без промяна на данъчните ставки, ще е най-добре. Но аз съм скептичен, защото става дума за огромни ресурси, които просто ги няма", допълни Димитров, цитиран от БТА.

По думите му устойчивостта на управлението е повече от наложителна, особено в момент, в който сме. "Ако ще има ремонт на кабинета, това трябва да стане възможно най-скоро, за да можем да продължим напред. За мен ключовият въпрос е какво ще се случи с бюджета, с финансирането на системите за заплати и пенсии, което хората очакват да чуят", посочи той.

ОЩЕ: Червената линия в Бюджет 2026: Експерти искат да се сложи край на пилеенето на пари

Според Димитров е очевидно, че в политическите пластове настъпват промени. "Не знам дали това ще бъде за добро - ще видим в крайна сметка. Но ако доведе до предсрочни избори, това със сигурност няма да е положително", смята Димитров.