Защо не трябва да пренебрегвате звуците изпод колелата

08 октомври 2025, 16:21 часа 161 прочитания 0 коментара
Особено тревожно е, когато този звук се появява точно по време на ускорение, а когато набере скорост, изчезва безследно. Това е първият сигнал за проблеми в окачването и колкото по-рано откриете източника му, толкова повече шансове имате да избегнете сериозни разходи.

Появата на скърцане винаги е резултат от триене. При изправно окачване всички движения са омекотени и безшумни, но веднага щом частите загубят смазване, еластичност или правилната позиция, те започват да издават звуци.

Най-често виновникът са "уморените" гумени съединения – сайлент-блоковете и стабилизаторните втулки губят еластичност с течение на времето, напукват се и започват да издават характерно сухо скърцане, когато тялото се люлее или преминава неравности.

Не по-малко коварни са износените сферични шарнири, които, останали без смазване, сигнализират за това чрез скърцане при завъртане на волана, предупреждавайки за предстоящата поява на опасен луфт. Понякога проблемът се крие в спирачната система, където може да се стигне до прегряване на диска.

Основната грешка е да се надявате, че звукът ще изчезне от само себе си. Опитите просто да го отстраните със смазка, без да разглобявате проблемните детайли, само ще ускорят износването. Единственият правилен начин е професионалната диагностика в сервиз, където колата ще бъде внимателно прегледана, за да може да се открие за какъв проблем става дума.

Велизар Георгиев
автомобил звуци поддръжка на кола
