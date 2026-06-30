Първенец по цени в ЕС: В България строителство на нови жилищни сгради е поскъпнало най-много за последните 10 години

България е първа в ЕС по ръст на цените за строителство на нови жилищни сгради за периода 2015-2025 година. Средната стойност за Съюза е 48,2%, а България води класацията с цели 166,1%.

На второ място са Румъния и Унгария, като разликата между първите 3 и останалите е осезаема, като при първите 8 държави, нарастването е с под 40% за 10 години.

Данните са от индекс на цените за строителството на нови жилищни сгради (с изключение на жилищни комплекси) на Евростат. Той отразява цените на строителните дейности от гледна точка на строителния предприемач и се основава на цените, които клиентите плащат на изпълнителите.

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Между 2015 и 2025 г. цените на строителните работи за този вид строителна дейност са се увеличили с 48,2% в целия ЕС. Голяма част от това увеличение е сравнително скорошно, тъй като годишните покачвания през 2021 г. (+5,8%), 2022 г. (+12,2%) и 2023 г. (+6,9%) са по-големи, отколкото през останалите години през този период. Темпът на растеж е +2,3% през 2024 г. и +1,3% през 2025 г.

Източник: БГНЕС

На национално ниво цените са се повишили най-бързо през последното десетилетие в България (+166,1%), Унгария (+155,4%) и Румъния (+130,7%). Най-бавно покачване е регистрирано в Италия (+17,0%), Гърция (+17,3%) и Финландия (+22,1%).

През 2022 и 2023 г. България регистрира най-висок годишен ръст на цените на строителството на нови сгради - съответно 54,9% и 15,5%, докато през 2024 г. той е 4,7%, което поставя страната на 8-о място по този показател.

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През 2025 г. България регистрира ръст от 11,8% - най-високият в ЕС, следвана от Хърватия с 8,3% и Румъния с 6,9%.

Единственият спад на цените на годишна база през 2025 г. е регистриран във Франция с 3,9%.