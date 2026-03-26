Радар за икономика: Най-важните новини на 26 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 26 март 2026 г.

Обрат: Ръстът при цените на жилищата в България се забавя

Цените на жилищата в страната са се увеличили с едва 0,3 на сто през четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие (трето тримесечие на 2025 година). Това съобщиха от Националния статистически институт (НСИ). На годишна база през четвъртото тримесечие на 2025 г. цените на жилищата в страната са се увеличили с 12,6 на сто в сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 година.

Внушителен ръст на жилищните кредити: Актуални данни

Жилищните кредити на домакинствата, отпуснати от търговските банки у нас, нарастват с 27,8 на сто на годишна база до 17,299 млрд. евро към края на месец февруари. Това показват данните на Българската народна банка. По това време на миналата 2025 година, заемите за жилище са достигали 13,535 млрд. евро или с близо 3,8 млрд. евро по-малко. Годишният темп на растеж е близък до този през януари, когато увеличението бе 27,9 на сто.

Трябва ли да се намали ДДС върху горивата: Анализ

В контекста на нарастващите цени на горивата, призивите за намаляване на данъка върху добавената стойност (ДДС) придобиват популярност. Въпреки това, подобна мярка не е ефективен или подходящ отговор на външни ценови шокове, се подчертава в анализ на Фискалния съвет по темата. В него се твърди, че както икономическата теория, така и специфичните характеристики на българската икономика показват, че намаляването на ДДС би било скъпо и ограничено по ефект средство за овладяване на инфлацията.

След новини от Иран: Нова посока за цената на петрола

Цената на петрола се повиши с около два долара за барел в азиатската търговия днес, възстановявайки част от загубата в стойността си от предходната сесия на фона на намаляващия оптимизъм за примирие в Близкия изток и опасенията за сериозни смущения в доставките, съобщи Ройтерс. Поскъпването е факт на фона на сигналите, че перспективите за дипломатическо решение на конфликта между САЩ и Иран се влошават.

Само ако САЩ спазват сделката: ЕС се защитава със специални клаузи в търговското споразумение

Евродепутатите приеха на 26 март позицията си по две предложения за прилагане на тарифните аспекти на търговското споразумение между ЕС и САЩ. Ако бъдат договорени с държавите членки на блока, текстовете ще премахнат повечето мита върху промишлените стоки от Съединените щати и ще осигурят преференциален достъп до пазара за широк спектър от морски храни и селскостопански стоки от САЩ в съответствие с ангажиментите, поети през лятото на 2025 г. между двете страни.

