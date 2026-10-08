Радар за икономика: Най-важните новини на 8 октомври 2026 г.

Редакционният екип Ви представя най-важните икономически новини от изминалия ден, 8 октомври 2026 г.

Против рецептата за катастрофа: В България шест държави подписаха обща декларация срещу енергийните свръхрегулации (ВИДЕО)

Газовите асоциации на България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия подписаха обща деквларация срещу свръхрегулациите в ЕС и създадоха своеобразен алианс на държавите от Централна и Източна Европа. Това се случи на енергиен форум в София. "Регулациите са полезни понякога, но свръхрегулирането е рецепта за катастрофа". това каза председателят на УС На Българската петролна и газова асоциация (БПГА) Светослав Бенчев по време форума.

Още: Против рецептата за катастрофа: В България шест държави подписаха обща декларация срещу енергийните свръхрегулации (ВИДЕО)

Новини за Вертикалния газов коридор: Газов поток към Румъния до края на годината и 100% ръст на капацитета

"По отношение на потока към Румъния ние сме във финалната част на процеса и докрая на годината ще бъде въведен в експлоатация, което ще повиши капацитета с още 100%". Това каза директорът на "Булгартрансгаз" Кирил Равначки в контекста на Вертикалния газов коридор по време на енергиен форум за конкурентоспособност и конкурентно и сигурно енергийно бъдеще, организиран от БПГА и под егидата на енергийното министерство. Равначки отбеляза, че имаме повече от 11 оператори, 9 държави, които са част от този процес. "Към настощия момент не говоим за концепция, а за реални резултати. Повишението на капацитета от Гърция към България е факт и той е повишен с 40%", каза той.

Още: Новини за Вертикалния газов коридор: Газов поток към Румъния до края на годината и 100% ръст на капацитета

"Няма да усетим спирането на 6 блок": Уверение, че с АЕЦ "Козлодуй" всичко е наред

Спирането на 6-и блок на АЕЦ "Козлодуй" за ремонт няма да бъде усетено, защото българската енергийна система има достатъчно заместващи мощности. Това заяви началникът на Централното диспечерско управление Димитър Зарчев. Той поясни, че заместващите мощности се осигуряват от въглищните, водноелектрическите централи и тези от възобновяеми източници.

Снимка: БГНЕС

Още: "Няма да усетим спирането на 6 блок": Уверение, че с АЕЦ "Козлодуй" всичко е наред

Ръст от 1,41 евро на литър гориво на колонка: УНСС очерта негативен сценарий след новата система за търговия с емисии

Цените на горивата в България, а от там цените на стоките и услугите и годишната инфлация, ще скочат дори при позитивен сценарий, при който не влизат в сила новата европейска система за търговия с емисии (ETS 2) и правната рамка на Европейския съюз, уреждаща разширяването на възобновяемата енергия REDIII, но с тяхното въвеждане ръстът на цените и инфлацията ще е много по-голям. Това показва проучване за търговия с емисии ETS 2, представена доц. д-р Янко Христозов, заместник-ректор УНСС по време на енергиен форум за конкурентоспособност и конкурентно и сигурно енергийно бъдеще, организиран от БПГА и под егидата на енергийното министерство.

Още: Ръст от 1,41 евро на литър гориво на колонка: УНСС очерта негативен сценарий след новата система за търговия с емисии

Тръмп пак мисли да бомбардира Иран: Цената на петрола се повлия

Цените на основните сортове петрол пак вървят нагоре на световните пазари и отново причината е Близкият изток. Фючърсите на европейския сорт "Брент“ за ноември се търгуват на цена 102,35 долара за барел т.е. 2,14% поскъпване при затваряне на редовната търговска сесия – в електронната към момента цената е 102,38 долара за барел. Американският лек суров петрол с доставка също за ноември е на цена 89,85 долара за барел, в електронната неприсъствена сесия той поскъпна леко, до 89,92 долара за барел.

Още: Тръмп пак мисли да бомбардира Иран: Цената на петрола се повлия

Еврото слезе до курс, който не е виждан от година и половина

В началото на септември еврото се движеше над курс от 1,16 спрямо долара, а само месец по-късно вече е слязло под няколко психологически граници и записва равнища, които последно са били наблюдавани чак на 15 май 2025 г. - тогава курсът беше 1,1185 спрямо американската валута. На 7 октомври еврото падна до 1,1197, а днес продължава движението си в посока надолу.

Още: Еврото слезе до курс, който не е виждан от година и половина