Зеленски каза за какво е говорил с Радев: Версиите на двамата (ВИДЕО)

Поканих България да започне работа по специално споразумение във формат "Сделка за дронове". Договорихме се да възложим на нашите екипи да проследят всички обсъдени въпроси и да подготвят редица двустранни документи. Това обяви украинският президент Володимир Зеленски, който публикува кратко видео от срещата си с българския министър-председател Румен Радев на официалната си страница във Facebook.

Припомняме, че България и Украйна подписаха "меморандум за намерения" - този меморандум е рамка, в която можем да подписваме договори за различни инициатива, включително производство на дронове. Но такава инициатива трябва да мине през Народното събрание, освен това меморандумът е със срок от 10 години - ОЩЕ: Споразумението с Украйна и какво дава на България: Нейнски обясни

Потенциалът за индустриално партньорство и трансфер на технологии към България по отношение на производството на дронове също бе акцент по време на разговора, признаха и от пресслужбата на премиера - ОЩЕ: Зеленски се срещна с Радев: Ето какво са обсъждали

"Срещнах се с министър-председателя на България Румен Радев. Благодаря Ви за съществените разговори. Обсъдихме подробно развитието на нашето сътрудничество и енергийната сигурност, включително на регионално ниво. Обсъдихме и подготовката за консултации между Украйна и България, насочени към разработване на съвместни проекти", поясни Зеленски. Иначе от краткото видео на срещата не може да се каже в детайли какво точно е говорено - припомняме, че Радев изрази резерви към 21-вия пакет санкции на ЕС по отношение на рафинерията в Бургас ("Лукойл Нефтохим") и бурно защити руския патриарх Кирил - един от най-върлите защитници на подпалената от руския дикатор Владимир Путин пълномащабна война в Украйна - ОЩЕ: "Следваме собствения си национален интерес": Радев ще се срещне със Зеленски (ВИДЕО)

На европейско ниво

Иначе Зеленски потвърди и разговор с председателя на Европейския съвет Антонио Коща - и централната тема там са парите по Европейския механизъм за подкрепа на мира. Инициативата е създадена още през 2021 година, с идеята да се развиват проекти в сферата на отбраната в световен мащаб, за да се пази мира, но се преориентира към Украйна. Само че по времето на Виктор Орбан като премиер на Унгария, механизмът беше блокиран - 6,6 млрд. евро, а те се плащат като компенсации за доставки за оръжие за Украйна, за да не се бави процесът на доставки, докато се чакат плащания от Киев, чийто бюджет е силно затруднен заради войната

"Много е важно, че средствата от Европейския инструмент за мир вече са отключени. Това са 6 милиарда евро. Това е значителна сума и тя трябва да се използва за това, което наистина помага за защитата на човешки живот – за това, което е доказано в тази война, за това, което работи. Моля, подкрепете бързото използване на тези средства, за да не се губят човешки животи поради забавяния. Парите могат да бъдат използвани за противовъздушна отбрана, далекобойни боеприпаси и други възможности, които вече доказват своята ефективност. И ако можем да използваме тези средства за защита на нашата енергийна инфраструктура, това би било много полезно.

Разбира се, искаме да сложим край на тази война преди зимата, чрез дипломация и чрез натиск върху Русия. Но ние разбираме с кого си имаме работа. Путин е войната. Така че, ако войната продължи, ще ни е необходим зимен пакет за подкрепа. Той трябва да включва енергиен пакет – газ, дизел и необходимото енергийно оборудване – и ракетен пакет от поне 300 ракети за зимата. Нека се подготвим за това сега, като същевременно настояваме за дипломацията възможно най-силно. Нуждаем се от конкретни решения", поясни Зеленски, който подчерта и, че Украйна е готова да прави необходимите реформи, за да влезе в ЕС - Още: Милиарди долари и 700 крилати ракети: На срещата в Рамщайн обявиха нова помощ за Киев