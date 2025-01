Рязанската петролна рафинерия спря работа: Украинските дронове са нанесли сериозни щети (ВИДЕО)

Поредната среднощна украинска атака с дронове, която порази Рязанската петролна рафинерия (и не само), е извадила тази руска петролна мощност от строя, предава Reuters. Според авторитетната новинарска агенция предприятието, което е собственост на "Роснефт", на практика е поставено на колене - информацията е от четири източника: Минимум 170: Украинските дронове пак подпалиха Русия, рафинерия и важен завод горят (ВИДЕО).

Съгласно информацията, безпилотните летателни апарати са успели да подпалят складовете на рафинерията. Освен това има и повредено специализирано оборудване - железопътен стелаж за товарене и хидроочистител, използван за отстраняване на примеси от рафинирани продукти.

"Резервоар с обем от 20 000 тона гори. Съседните резервоари също са повредени, товаренето е преустановено", съобщава източник на Reuters. А пожарът в рафинерията още не е овладян:

The fire at the Ryazan oil refinery is still not under control. Plumes of smoke are visible. https://t.co/KdAy5Khal5 pic.twitter.com/jEOYqM3Zjl