Радев не е готов с правителство: Кутев наложи натиск за бъдещия ВСС, говори за ревизия на правителството "Гюров"

"Структуриран кабинет няма - има доста действия, които трябва да минат. Има стъпки". Това заяви Антон Кутев, избран за депутат от "Прогресивна България" на Румен Радев, визирайки старта на новия парламент, формирането на парламентарна група. "За правителство може да се говори, когато е ясно цялото правителство", поясни той, с уточнение, че иначе можело да се избърза, да се каже нещо, а някой назован утре да не е министър или да е министър в друга сфера. "Убедени сме, че всичко това ще го направим бързо", каза Кутев пред bTV. Още:

Той лично не се вижда като министър или в изпълнителната власт, а като депутат, защото в групата на "Прогресивна България" имало само 4 души с опит на депутати и трябвало останалите да се учат.

"Не бих влязъл в колаборации, които не са необходими. Правителство ще си направим сами, няма никого да питаме", продължи Кутев и добави, че за ВСС "Прогресивна България" ще опита да наложи своята визия. От думите му излезе, че за ВСС ще се търси подкрепа и ще се водят разговори с ПП-ДБ и "Възраждане". "Нищо чудно (пазарлъкът) да стане голям и сложен", призна Кутев, но гражданите с гласа си показали какво искат.

Нов ВСС и старт на процедура за избор на нов главен прокурор може да станат много бързо, стига да не срещнем съпротива, смята Кутев, който подчерта, че "който оказва съпротива, ще загуби много от рейтинга си и позициите в обществото". И продължи в тази посока - щяла да се прави ревизия на работата на служебното правителство (съставено от лица от кръга на ПП-ДБ), "с ясното съзнание", че щели да скачат цени, защото инфлацията не била 3-5%. Кутев очаквал регулаторите да почнат "сега" да искат да вдигат цени, посочвайки на първо място "енергията", но все пак се съгласи, че войната в Иран е незаобиколим фактор т.е. не внуши изцяло, че вдигането на цени ще е един вид "отмъщение" заради победата на Радев.

За охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски Кутев каза, че лично е убеден, че охраната на Пеевски трябва да бъде свалена, но за това има ред: "Редът в държавата решава" - имало комисия, тя решава, тя ще реши, на политическо ниво ще мотивираме комисията да работи. Кутев напомни: "Какво стана, като арестуваха Борисов? Не искаме да направим това - искаме да го направим както се прави във всяка европейска държава", с обещание, че "Прогресивна България" иска да действа по законен път, при спазване на правилата.

