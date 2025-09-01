Войната в Украйна:

Ще увеличат имотните измами: Брокерите на недвижими имоти скочиха срещу рестриктивни промени, предложени от кабинета

01 септември 2025, 11:25 часа 374 прочитания 0 коментара
Ще увеличат имотните измами: Брокерите на недвижими имоти скочиха срещу рестриктивни промени, предложени от кабинета

Предложени от правителството изменения в Правилника за вписванията, с които се предвижда забрана за издаване на незаверени преписи от вписани актове (напр. документи за собственост, искови молби и др.) на трети лица, с изключение на адвокати, нотариуси, съдебни изпълнители и други ограничено изброени категории предизвикаха сериозни критики от брокерите на недвижими имоти. Те предупредиха, че има опасност промените да доведат до увеличение на имотните измами.

Критики и становище

Трите национални сдружения, обединяващи брокери на недвижими имоти в цялата страна, представиха за първи път общо становище. Националното сдружение брокери на имоти (НСБИ), Асоциацията за развитие на брокери на имоти (АРБИ) и Националното сдружение недвижими имоти (НСНИ) развиха своите критики и предожения в становище, адресирано до премиера – Росен Желязков и до министъра на правосъдието Георги Георгиев. 

Още: По-сигурни сделки с имоти: Агенцията по кадастър ще има достъп до Имотния регистър

Професионалните организации, представляващи значителна част от брокерите на недвижими имоти в България, изразяват категорично несъгласие с предложените изменения.

Внесените предложения могат да доведат до сериозни проблеми за пазара на недвижими имоти, включително увеличаване на имотните измами и затрудняване на правото на защита на пострадалите граждани. Брокерите, които играят ключова роля в процеса на сделки с недвижими имоти, ще бъдат възпрепятствани да изпълняват законовите си задължения и да осигуряват прозрачност на сделките, се посочва в становището.

Настоящият режим на публичност на вписаните актове гарантира сигурност, прозрачност и защита на гражданския оборот при сделки с недвижими имоти.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Съществуващата публичност на нотариалните актове и другите вписани актове е временна мярка до окончателното изграждане на реален Имотен регистър съгласно Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), който ще осигурява достъп на всички граждани до информация за всеки недвижим имот в страната – за вида на имота, за собствеността, за наложени върху него ипотеки и възбрани и други. Едва тогава публичността ще може да бъде редуцирана по обоснован начин.

Още: Невиждано от 2008 г.: Бум на сделките с имоти в София

Настоящите промени създават редица рискове:

1. Повишен риск от имотни измами – ограниченият достъп до вписаните актове ще възпрепятства купувачите и брокерите да проверяват автентичността на документите, което може да улесни използването на фалшиви документи при сделки.

2. Затруднена съдебна защита – ограниченият достъп ще попречи на пострадали от измами лица да се защитят ефективно без задължително ангажиране на адвокат, с което се нарушават основни принципи на гражданския процес и конституционно гарантираното право на защита на всеки гражданин.

3. Пречка пред професионалната дейност на брокерите – посредниците по сделки с имоти, които по закон имат задължения по проверка на собствеността, предотвратяване на измами, спазване на мерки срещу изпирането на пари и защита на личните данни, ще бъдат поставени в невъзможност да изпълняват функциите си. Това противоречи на усилията за въвеждане на регулация на професията „брокер на недвижими имоти“, която се подготвя с два законопроекта, внесени в Народното събрание.

Във връзка с изложеното, трите организации настояват:

• Да не се ограничава публичността на вписаните актове до пълното създаване на реален Имотен регистър по смисъла на ЗКИР;

• При евентуално приемане на предложените промени, брокерите на недвижими имоти да бъдат изрично включени сред лицата, които имат право на незаверени преписи от вписани актове (чл. 51, ал. 1 от Правилника за вписванията).

 

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
Агенция по вписванията правителство имотен пазар недвижими имоти брокери на имоти
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес