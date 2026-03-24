Скопие пак го закъса с мазута: Може да освободят количества от държавния си резерв

Република Северна Македония изглежда пак го е закъсала по отношение на мазута. Ето защо властта обмисля освобождаването на резерви от мазут за производството на електроенергия. Информацията стана ясна след отговор на македонския премиер Християн Мицкоски в отговор на въпрос на журналист дали държавата обмисля освобождаването на резерви от мазут, става ясно от материал на македонската медия "Вечер".

"В този момент обмисляме, но получихме и информация, че количествата, които е трябвало да бъдат изтеглени в края на миналата година, когато беше обявено кризисно положение, около 3000 тона, не са били напълно изтеглени. Така че, може би ще възобновим това решение, да изтеглим тези количества, и след това евентуално ще излезем с ново решение", подчерта Мицковски.

София вече веднъж протегна ръка към Скопие

Припомняме, че в края на миналата година в югозападната ни съседка беше обявено извънредно положение заради липсата на мазут.

Ето защо в края на декември въз основа на установените достатъчни количества - правителството на Росен Желязков предложи на Скопие спешни доставки на котелно гориво (мазут) с цел подпомагане на страната.

По разпореждане на премиера Желязков предложението бе отправено в рамките на телефонен разговор между министъра на външните работи Георг Георгиев и колегата му от Република Северна Македония Тимчо Муцунски. Българската страна заяви готовност да съдейства за осигуряването на необходимите количества при спазване на техническите и логистичните възможности.

Властта в Скопие обаче отказа да приеме помощта.