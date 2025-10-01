Войната в Украйна:

01 октомври 2025
След забраната в Европа: Русия увеличава износа на газ за Китай

Русия планира да разшири износа на втечнен природен газ (LNG) към Китай от ключовите си арктически енергийни проекти "Арктик СПГ-2" и "Сахалин-2". Това съобщи министърът на енергетиката Сергей Цивилев в интервю за списание "Експерт", цитирано от ТАСС. Наскоро в 19-и пакет санкции ЕС въведе забрана за вноса на руски втечнен природен газ на европейските пазари с хоризонт началото на 2027 г.

"Не само по тръбопроводи, но и във вид на втечнен природен газ"

"Русия планира да увеличава доставките на газ за Китай не само по тръбопроводи, но и във вид на втечнен природен газ (ВПГ), особено от проектите "Арктик СПГ-2" и "Сахалин-2". В тази посока имаме сериозен съвместен напредък", заяви Цивилев.

Той подчерта, че Китай е дългогодишен партньор на Русия в енергийната сфера. По думите му, проектът "Силата на Сибир" вече функционира ефективно, достигайки през декември миналата година пълния си капацитет от 38 милиарда кубически метра годишно.

Министърът отбеляза, че Москва и Пекин са постигнали договорености за увеличаване на количествата газ, доставяни по "Силата на Сибир", а в ход е изграждането на инфраструктура за т.нар. "далекоизточен маршрут", който се очаква да влезе в експлоатация през 2027 г.

