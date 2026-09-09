Тежка катастрофа в Смолянско, загинаха две момчета

Две момчета на 17 и 18 години са загинали при тежка катастрофа в Смолянско тази нощ. Инцидентът е станал на разклона за Полковник Серафимово (област Смолян) около 22:00 часа, съобщи в профила си във Facebook пътният експерт Диана Русинова. В тежкия инцидент са били ранени общо 6 човека.

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По първоначални данни 18-годишен младеж, управлявал автомобила с несъобразена скорост, е загубил контрол над превозното средство. Колата се е завъртяла на пътното платно и е ударила друг автомобил, съобщиха от ОДМВР-Смолян.

В болница е шофьорът на другата кола, на 62 години. Той е с фрактури на крак и ключица. Двамата водачи са тествани за алкохол и наркотици, пробите им са отрицателни.